550 nhân sự hãng bay thất nghiệp, nhà chức trách mở lối đi mới cho lao động

Hoang mang tìm việc mới ở ngưỡng 40 tuổi

Anh Fatah Nawawi (37 tuổi) đã có 15 năm làm việc tại Jetstar Asia, anh từng đảm nhận trách nhiệm huấn luyện đội ngũ tiếp viên hàng không của hãng. Đầu tháng 8, với sự hỗ trợ của Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC), anh đã chuyển sang làm chuyên viên quản lý phát triển và đào tạo tại bộ phận thương mại của Hiệp hội các đơn vị vận chuyển hàng không Singapore (SAAA).

Sau 15 năm gắn bó với một công việc, viễn cảnh phải đi tìm việc mới từng khiến anh Fatah rơi vào khủng hoảng tâm lý. "Tôi đã ở trong vùng an toàn quá lâu. Khi biết tin mình sắp rơi vào cảnh thất nghiệp, tôi thực sự suy sụp", anh Fatah tâm sự.

Anh Fatah Nawawi (37 tuổi) có 15 năm làm việc tại Jetstar Asia (Ảnh: Straits Times).

Anh lo sợ những kỹ năng trong công việc được tích lũy nhiều năm sẽ trở nên vô giá trị nếu không tìm được một vị trí tương tự trong lĩnh vực hàng không. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ nhà tuyển dụng tại hội chợ việc làm do Công đoàn quốc gia Singapore tổ chức, anh đã quyết định nhận một công việc mới tại SAAA.

Hội chợ việc làm diễn ra trong 3 ngày, do Công đoàn quốc gia Singapore tổ chức để dành riêng cho các nhân viên của Jetstar Asia. Gần 40 đơn vị tuyển dụng đến từ nhiều lĩnh vực ngành nghề đã có mặt tại hội chợ để trao đổi với các nhân viên của Jetstar Asia về cơ hội việc làm.

Chính tại đây, anh Fatah đã tìm được công việc mới. Sau thời gian ngắn làm việc tại SAAA, đến nay, anh Fatah cho biết anh đã thích nghi tốt với công việc. Với thế mạnh đào tạo, huấn luyện nhân sự, anh được giao nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo nhân viên trong đơn vị.

Anh Fatah cũng được phân công sáng tạo các nội dung trên nền tảng mạng xã hội để quảng bá cho đơn vị. Bắt đầu công việc ở một lĩnh vực mới giống như khởi động lại từ con số 0, nhưng anh Fatah cảm thấy may mắn vì nhanh chóng có được việc làm khi tuổi không còn trẻ.

Nhân sự hàng không thích ứng với biến động

Cơ trưởng Chng Kiat Siong đã gia nhập Jetstar Asia từ năm 2015. Hiện tại, anh đã chuyển sang làm phi công cho hãng bay Scoot. Với 25 năm kinh nghiệm làm phi công, anh chưa bao giờ có ý định rời bỏ công việc.

Cơ trưởng Chng Kiat Siong (46 tuổi) (Ảnh: Straits Times).

Dù vậy, ở thời điểm rơi vào cảnh thất nghiệp tạm thời, anh đã có nhiều bất an khi nghĩ tới cảnh đi tìm việc. Cơ trưởng Siong đã được trấn an rất nhiều khi nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Công đoàn quốc gia Singapore.

Hiện tại, cơ trưởng 46 tuổi đã làm quen với việc điều khiển máy bay Airbus A321 thay vì dòng máy bay A320 anh từng quen thuộc ở nơi làm cũ. "Mọi thứ với tôi bây giờ đều mới mẻ, tôi cảm thấy rất thú vị", anh Chng Kiat Siong cho hay.

Nữ tiếp viên hàng không Michele Lim Ly (49 tuổi) cũng đã chuyển sang làm cho hãng Scoot kể từ đầu tháng 8. Khi Jetstar Asia ngừng hoạt động, Michele rơi vào trạng thái bất an, vô định, không tin nổi những gì đang diễn ra. Dù vậy, với sự hỗ trợ của Công đoàn quốc gia Singapore, cô đã tìm được công việc mới.

Hiện tại, thách thức của Michele là quên đi những gì vốn đã trở thành quen thuộc ở Jetstar Asia để thích ứng với công việc mới tại hãng bay Scoot. Michele đang trong giai đoạn tập huấn để làm quen với không gian làm việc trên máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner.

Trải nghiệm quá trình thay đổi nơi làm việc, Michele khuyên những người lao động đang phải đối diện với các đợt cắt giảm nhân sự rằng, hãy giữ cho bản thân tinh thần tích cực và tư duy cởi mở.

Nữ tiếp viên hàng không Michele Lim Ly (49 tuổi) (Ảnh: Straits Times).

"Trải qua biến động công việc, mỗi lao động cần rèn luyện tinh thần sẵn sàng học hỏi cái mới. Chính việc sẵn sàng học hỏi nghiêm túc sẽ giúp mỗi người bước tiếp. Khi thích ứng được với những sự đổi thay và vượt qua được biến động, người lao động sẽ cảm nhận được hạnh phúc và sự thỏa mãn", Michele chia sẻ.

Tổng Thư ký Công đoàn quốc gia Singapore - ông Ng Chee Meng - cho biết 90% phi công và tiếp viên hàng không của Jetstar Asia hiện đã được hỗ trợ tìm công việc mới. Sau khi chuyển sang làm việc tại nơi mới, không ít người lo lắng về khả năng thích ứng của bản thân.

Ông Ng Chee Meng cam kết Công đoàn quốc gia Singapore sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ cho các cựu nhân viên của Jetstar Asia để giúp họ tìm được việc làm cũng như thích ứng tốt tại nơi làm việc mới.