50 triệu đồng hỗ trợ mỗi lao động Việt Nam gặp rủi ro ở nước ngoài

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg quy định về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, với nhiều chính sách mới nhằm bảo vệ và hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/9.

Nhiều chính sách mới hỗ trợ người Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Hỗ trợ người lao động phải về nước sớm

Theo quyết định, người lao động buộc phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng sẽ được hỗ trợ tài chính tùy theo từng trường hợp.

Cụ thể, trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc sẽ được hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/trường hợp.

Nếu người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản, thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh hoặc suy thoái kinh tế khiến hợp đồng bị chấm dứt sớm, người lao động sẽ được hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng/trường hợp.

Người đơn phương chấm dứt hợp đồng do bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, bị đe dọa tới tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục cũng được hỗ trợ với mức tương tự, từ 7-20 triệu đồng/trường hợp.

Người lao động hoặc người đại diện hợp pháp có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh

Quyết định cũng bổ sung chính sách hỗ trợ chi phí giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Người lao động sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí (tối đa 50 triệu đồng/vụ việc, hoặc tối đa 100 triệu đồng nếu liên quan nhiều người lao động). Quỹ sẽ tạm ứng 25% giá trị hợp đồng thuê luật sư sau khi nhận đủ hồ sơ, và thanh toán phần còn lại sau khi vụ việc kết thúc.

Ngoài ra, người lao động không được bố trí chỗ ở trong thời gian giải quyết tranh chấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê chỗ ở, dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Hỗ trợ thân nhân người lao động tử vong, mất tích

Đối với các trường hợp người lao động bị chết hoặc mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thân nhân của họ (cha mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị/em ruột) sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp.

Hồ sơ cần có giấy chứng tử hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền tuyên bố mất tích, cùng giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân. Hồ sơ có thể gửi trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

Người lao động phải về nước sớm vì các lý do nêu trên và có nhu cầu học nghề để tái hòa nhập sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng cho mỗi khóa học. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người lao động nộp hồ sơ kèm chứng chỉ và hóa đơn để nhận hỗ trợ.

Việc hỗ trợ nhằm giúp người lao động nâng cao kỹ năng nghề, tham gia thị trường lao động trong nước và ổn định cuộc sống sau khi về nước.

Thủ tục, điều kiện và thời hạn giải quyết

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ có thể nộp trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc qua doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Quỹ sẽ kiểm tra, đối chiếu và thực hiện hỗ trợ; nếu không hỗ trợ, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người lao động chỉ được hỗ trợ khi đã đóng góp đầy đủ vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, mỗi nội dung hỗ trợ chỉ được hưởng một lần cho mỗi lần đóng góp Quỹ.

Các khoản hỗ trợ từ Quỹ không làm thay đổi nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan.