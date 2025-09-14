100 công nhân bị nợ lương 7 tỷ đồng, đồng lòng gửi đơn khởi kiện công ty

Ngày 13/9, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức phiên hòa giải giữa người lao động và Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (trụ sở tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam) sau khi nhiều công nhân bị nợ lương, chế độ bảo hiểm nhiều tháng.

Trước đó, nhiều lao động Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nộp đơn khởi kiện doanh nghiệp nhưng bị Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Gia Lai trả lại đơn. Lý do chưa qua bước hòa giải bắt buộc trước khi yêu cầu tòa án giải quyết.

Công nhân tập trung trước cổng Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định để đòi nợ (Ảnh: Công đoàn Khu công nghiệp).

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, trước đây, hòa giải viên do UBND cấp huyện giới thiệu để cấp tỉnh công nhận. Tuy nhiên, sau khi bỏ cấp huyện, đội ngũ hòa giải viên bị phân tán, việc tìm người còn nhiệm kỳ để tham gia giải quyết trở nên rất khó khăn.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tìm được hòa giải viên để tiến hành tổ chức hòa giải giữa doanh nghiệp và người lao động.

Nhiều tháng qua, hơn 100 công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định, cùng một số hộ gia đình nhận khoán sản phẩm, doanh nghiệp đối tác lâm cảnh lao đao vì doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm xã hội, tiền gia công đơn hàng lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 30/6, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã chủ trì buổi làm việc, đối thoại với lãnh đạo công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định để lắng nghe ý kiến của người lao động.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn An, Giám đốc công ty thừa nhận các vi phạm như nợ bảo hiểm xã hội, không ký hợp đồng cho người lao động, nợ lương của người lao động các tháng 4, 5, 6, không thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn từ khi thành lập.

Đến ngày 28/7, Công đoàn Khu công nghiệp (trước ngày 1/7 là Công đoàn Khu kinh tế) liên hệ với ông Nguyễn Văn An để nắm thông tin về tiến độ thực hiện cam kết nghĩa vụ tài chính nhưng thiếu sự hợp tác của ông An.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền nợ lương của người lao động hơn 7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, công ty ngừng hoạt động, trong khi toàn bộ tài sản đã thế chấp tại ngân hàng. Vì vậy, việc giải quyết tiền lương và các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trở nên hết sức khó khăn.