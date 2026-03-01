Xuất khẩu rau quả bùng nổ đầu năm, hạt dẻ cười dẫn đầu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 2 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, nối tiếp thành công vang dội của năm 2025.

Động lực thúc đẩy hoạt động này chủ yếu đến từ sự phục hồi mạnh mẽ trong nhu cầu tiêu thụ rau quả tươi và sản phẩm chế biến tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Mỹ, EU và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, việc cải thiện hạ tầng và tối ưu hóa các tuyến vận tải đã giúp giảm thiểu thời gian cũng như chi phí, qua đó nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt. Cơ quan này cũng đánh giá cao sự chuyển dịch sang phương thức canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP, giúp rau quả Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu khắt khe và thâm nhập sâu hơn vào chuỗi bán lẻ toàn cầu.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, chỉ tính riêng nửa đầu tháng 2, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt 230,88 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ tháng 2/2025.

Lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/2, tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành đạt 875,33 triệu USD, tương đương mức tăng trưởng 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủng loại Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 So với tháng 1/2025 Hạt dẻ cười 137,9 triệu USD 413,4% Sầu riêng 117,2 triệu USD 274,8% Dừa 53,9 triệu USD 32,9% Thanh Long 48,5 triệu USD -17% Mít 33,6 triệu USD 27,3%

Điểm đáng chú ý trong cơ cấu chủng loại sản phẩm là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các mặt hàng tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Số liệu thống kê tháng 1 cho thấy hạt dẻ cười bất ngờ vươn lên trở thành mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất. Kim ngạch của sản phẩm này đạt 137,92 triệu USD, chiếm 21,4% tổng trị giá xuất khẩu và tăng tới 413,4% so với tháng 1/2025.

Sầu riêng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng chiến lược của ngành nông nghiệp. Việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng và ký kết thành công nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Riêng trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng các loại đạt 117,22 triệu USD. Dù con số này giảm 44% so với tháng 12/2025 do tính chất mùa vụ, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng vọt 274,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định Việt Nam đang nắm giữ lợi thế rất lớn nhờ sầu riêng nghịch vụ diễn ra từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, thời điểm mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan hay Malaysia chưa bước vào vụ thu hoạch chính.

Ngoài hai mặt hàng chủ lực kể trên, bức tranh xuất khẩu tháng 1 còn ghi nhận sự đóng góp tích cực từ dừa với kim ngạch 53,9 triệu USD (tăng 32,9%) và mít với 33,6 triệu USD (tăng 27,3%). Ở chiều ngược lại, thanh long là mặt hàng hiếm hoi ghi nhận sự sụt giảm 17%, lùi về mức kim ngạch 48,5 triệu USD.

Dựa trên những tín hiệu lạc quan này, giới chuyên gia dự báo xuất khẩu sầu riêng và các mặt hàng rau quả chủ lực trong quý I có thể sớm cán mốc 1 tỷ USD nếu tình hình thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục duy trì sự thông suốt.

Mặc dù vậy, cơ quan quản lý vẫn đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp cần liên tục cập nhật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới về kiểm dịch thực vật cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là tại những thị trường khó tính như EU và Trung Quốc, nhằm bảo vệ thành quả và duy trì đà tăng trưởng bền vững.