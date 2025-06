Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tiếp tục giảm sâu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam cho biết xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 5 đạt 616,5 triệu USD, tăng 17,8% so với tháng 4, nhưng giảm 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 2,3 tỷ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2024.

So với tháng 5/2024, trị giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan trong tháng vừa qua giảm. Ngược lại xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Australia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tăng mạnh.

Riêng Trung Quốc, trong tháng vừa qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường tỷ dân này tiếp tục xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, đạt 333,4 triệu USD, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 5 tháng, trị giá xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm 35,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,11 tỷ USD, chiếm 48,2% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 4 tháng đầu năm, nhập khẩu rau, củ quả và sản phẩm chế biến của quốc gia này đạt 7,8 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chile, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và New Zealand là 5 thị trường cung cấp rau, củ quả lớn nhất cho Trung Quốc.

Trong đó, Chile là nhà cung cấp lớn nhất trong 4 tháng đầu năm, đạt 2,9 tỷ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 36,9% thị phần nhập khẩu rau quả của Trung Quốc.

Việt Nam là nguồn cung hàng rau, củ quả và sản phẩm chế biến lớn thứ 3 cho Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm, đạt 908,2 triệu USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu rau quả của Trung Quốc chiếm 11,7%.

Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân khiến xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh do sầu riêng - mặt hàng chủ lực đang gặp khó do Trung Quốc siết kiểm tra. Không chỉ sầu riêng, xuất khẩu xoài, chuối, mít, thanh long, chanh dây cũng giảm mạnh.

Trong khi đó, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Mỹ tháng 5 đạt 53,58 triệu USD, tăng 25,5% so với tháng trước và tăng 63,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng, xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ đạt 207,8 triệu USD, tăng 65,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, Cục Xuất nhập khẩu cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Italy tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024, với mức tăng 303,6%, đạt 10,8 triệu USD. "Sự tăng trưởng này là động lực quan trọng, giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm ở các thị trường khác và khẳng định khả năng thích ứng, đa dạng hóa thị trường của ngành rau quả Việt Nam", Cục Xuất nhập khẩu đánh giá.