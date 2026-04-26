Xuất khẩu cao su "xoay trục", giảm phụ thuộc Trung Quốc

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cục Hải quan cho biết xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3 đạt 109.054 tấn, trị giá 210,7 triệu USD, tăng 3,6% về lượng và tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế trong quý I, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 390.230 tấn, trị giá 714,25 triệu USD, tăng 2,5% về lượng, nhưng giảm 2,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do giá giảm.

Cơ quan quản lý cho biết cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam từ đầu năm đến nay ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhờ việc khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng và từng bước giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Tính đến hết quý I, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 257.852 tấn, trị giá gần 472 triệu USD, giảm 6,6% về lượng và giảm 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, nhưng thị phần đã giảm từ 72,5% trong tổng khối lượng xuống còn 66,1%.

Vùng trồng cao su ở xã Châu Đức (TPHCM) (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngược lại, xuất khẩu cao su sang thị trường Indonesia tăng mạnh 146,2% về lượng và tăng 116,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 26.372 tấn, trị giá 47,3 triệu USD. Nhờ đó, Indonesia đã vươn lên vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam trong quý đầu năm với thị phần tăng từ 2,8% lên 6,8%.

Bên cạnh đó, lượng cao su xuất khẩu sang nhiều thị trường chủ lực khác cũng tăng mạnh như: Ấn Độ đạt 21.465 tấn, tăng 45,7%; Malaysia đạt 13.156 tấn, tăng 15,7%; Hàn Quốc đạt 12.843 tấn, tăng 23,4%; Mỹ đạt 7.115 tấn, tăng 11,9%...

Giá bình quân cao su xuất khẩu của Việt Nam trong quý I đạt 1.830 USD/tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025. Tính riêng trong tháng 3, giá bình quân xuất khẩu đạt 1.923 USD/tấn, giảm 3,3% so với tháng 3/2025.

Tuy nhiên, so với tháng trước giá đã tăng 4,1% và đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp, phản ánh sự phục hồi tích cực của thị trường.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam có những điểm sáng tích cực trong những tháng đầu năm. Mặc dù chịu áp lực sụt giảm từ thị trường chủ lực Trung Quốc, nhưng xuất khẩu đang được bù đắp bởi sự mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường khác.

Trong thời gian tới, việc đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt quyết định đà tăng trưởng xuất khẩu cao su của Việt Nam.