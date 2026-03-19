Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang giảm sàn phiên thứ 3 sau biến cố

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/3, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp sau biến cố liên quan lãnh đạo cấp cao. Mã này giảm về 59.600 đồng/đơn vị, thanh khoản đạt gần 1,4 triệu cổ phiếu. Đến cuối phiên, khối lượng dư bán giá sàn ở mức cao, đạt hơn 22,8 triệu đơn vị, ngược lại "trắng bên mua".

Sàn HoSE cũng ghi nhận có thêm một số cổ phiếu giảm sàn cùng DGC, như PAN (Tập đoàn PAN), HRC (Cao su Hòa Bình), APG (Chứng khoán APG), VVS (Công ty Phát triển Máy Việt Nam).

Các cổ phiếu giảm giá cũng trong xu hướng chung của thị trường hôm nay. VN-Index chốt phiên giảm 14,7 điểm, về 1.699,13 điểm, mất mốc 1.700 điểm mới được chinh phục lại hồi đầu tuần này. Số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo trên sàn HoSE, với 229 mã và chỉ 95 mã tăng giá. Một số mã chứng khoán lớn gây áp lực lên thị trường hôm nay, như VIC, FPT, SSI, MWG, GMD.

Ngược chiều diễn biến chung, đáng chú ý cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland tăng trần lên 13.900 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này dư mua giá trần gần 8,5 triệu cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt gần 26 triệu đơn vị, tăng mạnh so với hôm qua.

Thời gian gần đây, cổ phiếu bất động sản này liên tục có nhiều diễn biến tích cực, ghi nhận 3 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 12/3 đến 16/3. Trong phiên giao dịch hôm nay, mã này cũng bứt phá trở thành cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 853 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như FPT, VIC, BSR. Trong khi đó, MSN, ACB được mua mạnh nhất.