Xi măng Bắc Giang, Đất Việt, Thuận Phát... bị phạt

Ngày 5/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang, tổng số tiền 112,5 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt 92,5 triệu đồng được áp dụng do công ty không công bố hàng loạt thông tin theo quy định, bao gồm báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên các năm 2023, 2024, 2025; báo cáo thường niên các năm 2022, 2023, 2024; cùng các báo cáo tình hình quản trị Công ty giai đoạn 2022 đến nửa đầu 2025.

UBCKNN cũng phạt thêm 20 triệu đồng do công ty không tuân thủ quy định về phương tiện và hình thức công bố thông tin khi không có trang thông tin điện tử theo chuẩn pháp lý.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà với mức phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt thông tin phải công bố theo quy định.

Danh mục tài liệu không công bố bao gồm BCTC kiểm toán 3 năm liên tiếp 2022-2024; báo cáo thường niên; báo cáo quản trị Công ty các năm tương ứng và báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025; các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên như thông báo mời họp, tài liệu họp, biên bản và nghị quyết của các năm 2023-2025.

Nhiều doanh nghiệp Wincommerce, Đất Việt, Thuận Phát… bị phạt tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó vào ngày 4/12, loạt đơn vị gồm Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity và Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân do không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu như Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán niên 2021….