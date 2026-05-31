Xe không tương thích E10: Vẫn có xăng E5 bán song song

Bộ Công Thương vừa ban hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10. Trong đó, đáng chú ý, cơ quan quản lý thông tin chi tiết tính tương thích của E10 với các động cơ, những lưu ý với các loại xe khi sử dụng, giải thích nhiều hiện tượng khi dùng xăng và khuyến nghị với người sử dụng.

Cụ thể, Bộ Công Thương khẳng định hầu hết xe máy và ô tô tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Các hãng xe như Honda Việt Nam, Toyota, Ford, Yamaha đều đã có khuyến nghị cho phép sử dụng nhiên liệu chứa ethanol ở mức phù hợp. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì cung ứng E5 RON 92 cho các xe có thể không tương thích với xăng E10.

Các dòng xe cần lưu ý khi dùng xăng sinh học như xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, xe phục chế, xe sưu tầm.

Với những dòng xe này, cơ quan quản lý khuyến nghị người dùng nên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế nếu cần thiết với hệ thống nhiên liệu, gồm bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn xăng, bộ chế hòa khí hoặc kim phun. Việc bảo dưỡng thường xuyên giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Bộ Công Thương xác nhận có tình trạng yếu máy khi sử dụng xăng sinh học, nhưng chênh lệch công suất và tiêu thụ nhiên liệu rất nhỏ do nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng khoảng 3,4%.

Bù lại, xăng E10 cháy triệt để hơn, giúp giảm phát thải HC và CO từ 20-30%. Ngoài ra, khối lượng riêng của E10 cũng cao hơn khoảng 0,8%, tức 1 lít E10 “nặng” hơn 1 lít xăng khoáng.

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong cẩm nang xăng sinh học E10, Bộ Công Thương cũng giải thích hiện tượng “hao xăng”. Theo cơ quan này, trong một số trường hợp, xe có thể tiêu thụ nhiên liệu tăng nhẹ khi sử dụng xăng E10 do loại nhiên liệu này có hàm lượng năng lượng thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, mức chênh lệch thường rất nhỏ và khó nhận thấy trong điều kiện vận hành bình thường.

Hiện tượng hút ẩm chỉ xảy ra khi nước hoặc hơi ẩm lọt vào bình nhiên liệu, như trường hợp nắp bình xăng không kín hoặc xe bị ngập nước. Việc tách lớp trong nhiên liệu chỉ xuất hiện khi lượng nước tích tụ vượt quá giới hạn hòa tan. Trong điều kiện sử dụng thông thường, xăng E10 vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Để sử dụng xăng E10 hiệu quả, Bộ Công Thương lưu ý người dùng nên tránh để xe không hoạt động trong thời gian dài, khởi động xe định kỳ, không để xe bị ngập nước và bảo quản phương tiện ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Trường hợp xe không sử dụng trong thời gian quá lâu, cần thay nhiên liệu mới và kiểm tra hệ thống nhiên liệu trước khi vận hành trở lại. Đồng thời, nên thay lọc xăng đúng định kỳ để bảo đảm xe hoạt động ổn định.

Cơ quan quản lý khẳng định sẽ kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường giám sát hệ thống phân phối và kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh phát sinh trong quá trình triển khai.