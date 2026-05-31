Hà Nội siết tồn kho RON 95 trước giờ chuyển sang xăng E10

Ngày 30/5, Sở Công Thương TP Hà Nội ban hành văn bản gửi các sở, ngành; UBND các xã, phường; Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội; doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về việc thực hiện lộ trình triển khai xăng E10 từ ngày 1/6.

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, gồm thương nhân nhượng quyền và đại lý trên địa bàn, Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu triển khai cung ứng, bán lẻ xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu từ ngày 1/6.

Đối với các cửa hàng còn tồn xăng RON 95 nhập trước ngày 1/6, doanh nghiệp phải xác định lượng tồn đến hết ngày 31/5, báo cáo Đội Quản lý thị trường trên địa bàn và cam kết chỉ bán hết lượng xăng tồn này trước khi chuyển sang kinh doanh xăng E10.

Trường hợp phát sinh kinh doanh xăng RON 95 ngoài lượng hàng tồn đã báo cáo, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan này cũng đề nghị các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn bảo đảm nguồn cung đầy đủ xăng sinh học E5 và E10 cho hệ thống phân phối.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, các thương nhân nhượng quyền và đại lý bán lẻ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng phân phối xăng E10 từ ngày 1/6.

Từ ngày 1/6, trên thị trường chỉ còn xăng E5 và E10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải theo dõi chặt diễn biến tiêu thụ xăng E10. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo UBND TP Hà Nội thông qua Sở Công Thương và Bộ Công Thương thông qua Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét, xử lý, không để gián đoạn nguồn cung xăng E5, E10.

Sở Công Thương Hà Nội giao Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiếp nhận báo cáo tồn kho xăng RON 95 đến hết ngày 31/5 của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng sinh học theo lộ trình quy định tại Thông tư 50/2025, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Các sở, ngành, UBND xã, phường cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E10 nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh vận tải và người tiêu dùng...

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, thay thế xăng RON 95. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng đến hết năm 2030.