Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông, việc triển khai xăng sinh học E10 đang trở thành một bước đi quan trọng.

Từ ngày 1/6, toàn bộ xăng không chì trên cả nước sẽ được phối trộn thành xăng E10, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mới sau nhiều năm sử dụng xăng khoáng truyền thống và xăng E5.

Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng về giảm phát thải và đảm bảo an ninh năng lượng, quá trình chuyển đổi này cũng đặt ra những băn khoăn từ phía người tiêu dùng, từ mức độ tương thích với động cơ, chất lượng nhiên liệu cho tới giá bán và thói quen sử dụng.

Đây cũng là những vấn đề mà nhiều quốc gia từng đối mặt khi triển khai E10 trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là Việt Nam cần làm gì để xăng E10 thực sự được thị trường đón nhận, đồng thời tạo sự yên tâm cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.

Tại số ChatToday của báo Dân trí ngày mai (1/6), PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về thương mại, năng lượng và phát triển bền vững, sẽ trao đổi về chủ đề “Lộ trình xăng E10: Làm sao để người dân yên tâm chuyển đổi?”.

Rào cản lớn nhất trong quá trình phổ cập xăng E10 ở Việt Nam là gì? (Video: Phạm Tiến - Quỳnh Anh).

Ông sẽ phân tích những cơ hội, thách thức, tác động tới an ninh năng lượng, mục tiêu chuyển đổi xanh cũng như các bài học kinh nghiệm quốc tế trong quá trình triển khai nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Trong phần đầu chương trình, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng sẽ phân tích vai trò của xăng sinh học E10 trong xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời đánh giá vị thế của Việt Nam trong quá trình phát triển nhiên liệu sinh học nhằm thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và tăng trưởng xanh.

Chuyên gia cũng sẽ làm rõ ý nghĩa của việc triển khai E10 đối với mục tiêu phát thải ròng bằng 0, an ninh năng lượng quốc gia và khả năng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động bởi các yếu tố địa chính trị.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ đề cập tới những cơ hội mà nhiên liệu sinh học mang lại cho nông nghiệp, công nghiệp chế biến và kinh tế tuần hoàn; đồng thời phân tích kinh nghiệm của các quốc gia đã triển khai E10 thành công để rút ra bài học cho Việt Nam.

Khung chính sách đã đủ mạnh và đồng bộ để thúc đẩy xăng E10? (Video: Phạm Tiến - Quỳnh Anh).

Ở phần cuối, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng sẽ trao đổi về những rào cản trong quá trình phổ cập xăng E10, từ tâm lý người tiêu dùng, hệ thống phân phối đến cơ chế chính sách.

Chuyên gia cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao niềm tin của người dân, thúc đẩy sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi cung ứng để quá trình chuyển đổi diễn ra hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, ông cũng sẽ chia sẻ góc nhìn về triển vọng thị trường nhiên liệu trong 5-10 năm tới, xu hướng gia tăng tỷ trọng nhiên liệu sinh học và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng khi Việt Nam đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi xanh.