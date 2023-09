Xây dựng văn hóa sống tích cực nhờ chạy bộ

Nhân viên của New Viet Dairy chăm chỉ rèn luyện sức khỏe (Ảnh: New Viet Dairy).

Một đam mê tích cực

"Cuộc sống luôn mang cho tôi nhiều món quà bất ngờ. 6 tháng trước, tôi không dám nghĩ có ngày mình có thể leo núi đến 42km. Bắt đầu bằng việc mua đôi giày chạy bộ đầu tiên, tìm hiểu Race là gì, Trail là gì và những ngày huấn luyện mỗi cuối tuần. Tôi từ một người quá xa lạ với những môn tập luyện thể thao, đến bây giờ vẫn không ngờ mình lại có thể chạy đam mê như thế", Chef Đinh Sơn Trúc - thành viên đội New Viet Gastronomy (đơn vị cung cấp giải pháp cho ngành thực phẩm của New Viet Dairy) - chia sẻ.

Chef Đinh Sơn Trúc - thành viên New Viet Gastronomy Running Club (Ảnh: New Viet Dairy).

Nhằm mang đến những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu để việc chạy bộ đúng, hiệu quả và an toàn, ban lãnh đạo New Viet Dairy đã xây dựng câu lạc bộ chạy bộ mang tên New Viet Gastronomy Running Club và hợp tác với đội ngũ huấn luyện viên T-Coaching hướng dẫn các thành viên.

Với kế hoạch rèn luyện bài bản cùng sự động viên của những người có kinh nghiệm, các cự ly chạy 5km, 10km không còn là mục tiêu mà trở thành các bài tập chạy hàng ngày của mỗi runner, thậm chí các thành viên còn đăng ký tham gia các giải chạy marathon chuyên nghiệp toàn quốc. Sau 2 năm thành lập, tính đến thời điểm hiện tại, câu lạc bộ đã có 24 marathoner và 200 thành viên duy trì hoạt động thường xuyên.

Các nhân viên của New Viet Dairy cho biết từ khi tìm đến chạy bộ, họ có nhiều thay đổi về sức khỏe, sống vui vẻ, tích cực và kỷ luật hơn trước, khám phá ra giới hạn và chiến thắng chính mình. Những bài tập đơn giản mỗi ngày không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp họ thoải mái đầu óc, thư giãn và giải tỏa bớt những căng thẳng với áp lực không tên trong công việc và cuộc sống.

Hai lãnh đạo của New Viet Dairy, bà Van Lachize (trái) - Managing Director và bà Nguyễn Thị Hoan (phải) - COO - tại VMM Sapa 2020 (Ảnh: New Viet Dairy).

Với quan niệm "Một tinh thần minh mẫn trong cơ thể cường tráng", vốn là một trong những chân chạy bền bỉ, bà Vân Lachize - Tổng giám đốc đồng thời là người sáng lập Công ty New Viet Dairy - tạo điều kiện cho nhân sự được trải nghiệm và thử sức với các hoạt động thể thao lành mạnh.

Ngoài việc giúp nhân viên được luyện tập có kỹ thuật, công ty còn tổ chức các buổi trail (kết hợp chạy bộ, leo núi) thực địa tại núi Dinh, núi Hàm Lợn, hoặc chinh phục những cung đường với địa hình khó khăn tại Mộc Châu, Sapa, nhằm giúp mỗi người nâng cao sức bền thể lực, tính kiên nhẫn, ý chí vượt lên bản thân và góp phần gắn chặt tinh thần đồng đội.

Buổi trail thực địa tại Núi Dinh của Câu lạc bộ New Viet Gastronomy Running Club (Ảnh: New Viet Dairy).

Được lan tỏa

"Ngoài các mục tiêu tăng trưởng, một trong những thành công lớn nhất của công ty trong năm vừa qua là xây dựng văn hóa chạy bộ trong công ty", bà Nguyễn Thị Hoan - COO New Viet Dairy - chia sẻ.

Để hiện thực hóa bước chạy và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, năm 2022, New Viet Dairy đã phối hợp cùng Operation Smile Viet Nam - Tổ chức dịch vụ y tế phi lợi nhuận và nền tảng chạy bộ trực tuyến Vietrace365 - tổ chức giải chạy trực tuyến thiện nguyện "Run - Love - Smile", nhằm gây quỹ phẫu thuật cho 25 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn bị dị tật hở môi, hàm ếch bẩm sinh.

Sau hành trình nỗ lực 3 tháng (30/7/2022 - 31/10/2022), hơn 500 nhân sự tại New Viet Dairy đã cùng nhau đạt được hơn 316.000km, mang về số tiền quy đổi 265 triệu đồng, tương đương 26 suất phẫu thuật cho các bé.

Chương trình Run-Love-Smile (mùa 1) (Ảnh: New Viet Dairy).

Tiếp nối thành công đó, "Run-Love-Smile" mùa 2 được triển khai với việc mở rộng đối tượng tham gia và nâng cao mức tiền quy đổi. Ngoài nội bộ công ty, giải chạy còn dành cho khách hàng, người thân, bạn bè của nhân viên.

Các thành viên tham gia hoàn thành mỗi một kilomet đi bộ hoặc chạy bộ sẽ được quy đổi thành 2.000 đồng góp vào quỹ hỗ trợ chung cho các bé. Chương trình bắt đầu từ 1/8 đến hết 30/11 với mục tiêu gây quỹ 300 triệu đồng, tương đương với 30 nụ cười cho 30 bệnh nhi. Giải chạy đã thu hút hơn 800 chân chạy, tăng 30% so với mùa một. Trong đó, sự ủng hộ từ người thân, đối tác và khách hàng của công ty chiếm gần 40%, tăng 10% so với năm 2022.

Khởi động chương trình Run-Love-Smile mùa 2 (Ảnh: New Viet Dairy).

Hoạt động xã hội ý nghĩa của New Viet Dairy không chỉ tạo động lực cho các thành viên, tạo sân chơi miễn phí cho mỗi người, mỗi nhà, giúp hình thành lối sống tích cực và nâng cao thể lực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng, chung tay rút ngắn hành trình mang lại nụ cười và tương lai tươi sáng cho trẻ em.