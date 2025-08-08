MPE khởi động chuỗi hội nghị khách hàng 2025

MPE - Hơn 25 năm phát triển trong ngành thiết bị điện và đèn LED Việt Nam

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, MPE từng bước khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu thiết bị điện và đèn LED uy tín tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, bao gồm thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, thiết bị thông minh và năng lượng tái tạo.

MPE hiện sở hữu nhà máy hiện đại MPE Smart Factory chuẩn LEED GOLD V4 với tổng diện tích sử dụng lên đến 100.000 m². Nhờ năng lực sản xuất hàng trăm triệu sản phẩm mỗi năm, MPE có thể đáp ứng nhanh chóng và ổn định cho hàng nghìn công trình lớn nhỏ trên toàn quốc.

Nhà máy MPE Smart Factory đạt tiêu chuẩn LEED Gold của Mỹ (Ảnh: MPE).

MPE không chỉ chú trọng đầu tư cho chiến lược chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua việc triển khai SAP S/4HANA Private Cloud - hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp hiện đại, hỗ trợ quản trị hiệu quả tài chính, sản xuất, kho vận và chuỗi cung ứng. Đại diện MPE nhấn mạnh: “Chuyển đổi số giúp MPE phát triển nhanh, chuyển đổi xanh giúp MPE phát triển bền vững”.

Ông Nguyễn Tâm Mạnh - Tổng giám đốc MPE - phát biểu trong hội nghị khách hàng (Ảnh: MPE).

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, MPE không ngừng cải tiến các dòng sản phẩm hiện có, đồng thời sở hữu đội ngũ R&D luôn theo sát xu hướng thị trường để phát triển những sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Nỗ lực cải tiến của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở thiết kế mà còn ở tính năng và công nghệ ứng dụng.

Trong nửa đầu năm 2025, MPE đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới ra thị trường. Ở nhóm thiết bị chiếu sáng, nổi bật có đèn LED oval 3 in 1 với ba chế độ ánh sáng, đèn LED thân nến LCD ánh sáng vàng với thiết kế độc đáo, và đèn LED chiếu gương MRL8/ MRL10 nhỏ gọn, tiện dụng.

Trong khi đó, ở nhóm thiết bị điện, doanh nghiệp cho ra mắt các mẫu ổ cắm di động AM6S, AM3S và ổ cắm siêu chịu tải AMHP-3S và dòng ổ cắm du lịch TA6, TA7, TA8. Bên cạnh đó là loạt chuông cửa thông minh như VDB2/SC, VDB3/SC, DB3, DB5 được tích hợp nhiều tính năng như cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động hồng ngoại và đặc biệt là nút nhấn chuông của DB3 và DB5 sử dụng công nghệ Kinetic Energy không cần pin, giúp tăng độ bền và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Sự kiện gặp gỡ, kết nối và cam kết đồng hành và phát triển cùng các đối tác

Với chủ đề “Cùng kết hợp để bứt phá thành công”, chuỗi hội nghị năm nay là một hoạt động trọng điểm của MPE nhằm tăng cường sự gắn kết với hệ thống phân phối, đối tác và khách hàng.

Tại hội nghị, các khách mời được trải nghiệm trực tiếp những dòng sản phẩm mới và nổi bật của MPE, đồng thời được giới thiệu về những dự án thực tế tiêu biểu, mang lại góc nhìn thực tế và định hướng kinh doanh hiệu quả hơn.

Khách mời đang trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm (Ảnh: MPE).

Bên cạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm, phần giao lưu giữa doanh nghiệp và nhà phân phối cũng thu hút sự quan tâm.

Đại diện nhà phân phối chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: MPE).

Nhằm tăng thêm sự hứng khởi và lan tỏa tinh thần sâu sắc, chương trình còn tổ chức hoạt động quay số may mắn với nhiều phần quà giá trị. Trong đó, giải thưởng cao nhất là một chiếc xe Honda Vision phiên bản cao cấp 2025, biểu trưng cho hành trình mới đầy khởi sắc. Hai giải nhất trị giá 200 USD dành cho những khách mời may mắn tiếp theo, và mười giải khuyến khích là ổ cắm du lịch MPE TA7 - một trong những sản phẩm đa dụng được ưa chuộng. Các phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng và cam kết đồng hành lâu dài của MPE dành cho từng khách hàng và đối tác.

Khách hàng nhận quà tặng đặc biệt tại hội nghị khách hàng MPE (Ảnh: MPE).

MPE trao tặng các đèn bàn chống cận đa năng cho các em nhỏ (Ảnh: MPE).

Chuỗi hội nghị khách hàng 2025 sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thể hiện cam kết của MPE trong việc đồng hành sát cánh cùng các đối tác - không chỉ trong kinh doanh, mà còn trong chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.