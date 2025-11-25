Xăng E10 sắp áp dụng rộng rãi, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ mọi vướng mắc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn liên quan Chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung còn vướng mắc để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Công Thương và các bộ ngành được giao đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng, phân phối nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu, chi phí và tác động đến giá xăng E10. Rà soát năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, xác định khả năng đáp ứng lộ trình và làm rõ trách nhiệm khi không bảo đảm yêu cầu về nguồn cung.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xác định cơ sở khoa học, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn kỹ thuật của xăng E10.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ lưu ý đề xuất giải pháp điều hành, bảo đảm giá xăng E10 không ảnh hưởng bất lợi đến đời sống người dân, doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 11.

Xăng E10 RON 95 bán thí điểm từ ngày 1/8 tại một cửa hàng xăng dầu thuộc PV Oil ở Hà Nội (Ảnh: Thanh Thương).

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030. Như vậy, lộ trình áp dụng xăng E10 chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch mà Bộ Công Thương từng đưa ra trong dự thảo thông tư.

Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học hay bổ sung mặt hàng xăng khoáng phù hợp theo từng thời điểm. Việc này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.