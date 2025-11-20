Giá xăng giảm nhẹ, dầu hỏa tăng mạnh

Chiều 20/11, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 40 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 30 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.800 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.540 đồng/lít.

Dầu diesel quay đầu giảm 40 đồng/lít còn 19.820 đồng/lít, dầu hỏa tăng 350 đồng/lít lên 20.280 đồng/lít; dầu mazut giảm 340 đồng/kg về mức 13.730 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm nhẹ chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 26 lần, giảm 22 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 22 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030. Như vậy, lộ trình áp dụng xăng E10 chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch mà Bộ Công Thương từng đưa ra trong dự thảo thông tư.

Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học hay bổ sung mặt hàng xăng khoáng phù hợp theo từng thời điểm. Việc này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công Thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.