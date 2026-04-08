Nguyên nhân gì khiến giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 8/4?

Giá xăng dầu trong nước từ 15h30 ngày 8/4 tiếp tục đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 690 đồng/lít, về mức 24.730 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít, còn 26.530 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.940 đồng/lít còn 42.840 đồng/lít, dầu mazut giảm 320 đồng/lít về 24.270 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá ngày 3/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá từ ngân sách để hạ nhiệt đà tăng của giá dầu diesel trong nước ở mức 5.000 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt quay đầu giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 12 lần tăng, 8 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Theo cơ quan điều hành, việc điều chỉnh giá xăng dầu chiều thứ tư (ngày 8/4) thay vì chiều thứ năm hàng tuần do giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết 55.

Trước biến động giá xăng dầu thế giới và tỷ giá VND/USD, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu. Việc điều hành nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran.

Ngoài ra, Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Theo cơ quan điều hành, các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Cụ thể, giá xăng dầu thế giới bình quân kỳ 8/4 so với 3/4 đồng loạt giảm, xăng RON92 còn 140,04 USD/thùng (giảm 3,09%), xăng RON 95 còn 149,05 USD/thùng (giảm 1,77%). Dầu diesel giảm mạnh còn 249,5 USD/thùng (giảm 14,5%), dầu mazut còn 730,7 USD/tấn (giảm 1,53%).

Kỳ điều hành ngày 8/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới với xăng, dầu theo Quyết định 482, đồng thời chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Việc điều hành nhằm bảo đảm giá trong nước bám sát diễn biến thế giới, duy trì chênh lệch hợp lý giữa E5 RON 92 và RON 95 để khuyến khích nhiên liệu sinh học, đồng thời hài hòa lợi ích các bên.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.