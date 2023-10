Vượt thách thức vĩ mô, Masan Group tiếp tục tăng trưởng

Ngày 30/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan công bố báo cáo tài chính quý III chưa kiểm toán.

Theo đó, vượt qua những thách thức vĩ mô về tổng cầu yếu, lạm phát cao, thị trường thắt chặt chi tiêu, doanh thu thuần quý III của công ty vẫn đạt hơn 20.155 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 486 tỷ đồng, nếu loại trừ chi phí phát sinh một lần không dùng tiền mặt thì trong quý III đạt tương đương 983 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của tập đoàn là 57.470 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số 1.353 tỷ đồng.

Số dư tiền mặt hợp nhất của Masan, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 14.258 tỷ đồng vào ngày 30/9.

Xét trên từng mảng kinh doanh, mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan bao gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer Holdings (MCH), Masan MEATLife (MML) và Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng trưởng 47,3% trong quý III và 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ.

The CrownX đạt doanh thu 14.869 tỷ đồng trong quý III và lũy kế 9 tháng là 41.704 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,2% và 2,4%. EBITDA của The CrownX 2.116 tỷ đồng trong quý III và 5.622 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng lần lượt 13,6% và 11,4% so với cùng kỳ.

Mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan tăng trưởng 47,3% trong quý III (Ảnh: Masan).

WinCommerce gần đạt điểm hòa vốn EBIT lần đầu tiên kể từ sau Covid-19. Doanh thu thuần tăng 3,3% trong quý này, lũy kế 9 tháng tăng 2,1% nhờ việc mở mới 245 siêu thị WinMart+ và 2 siêu thị WinMart. Hiện, chuỗi đang vận hành với 3.568 điểm bán trên toàn quốc.

Hoạt động cải tạo các cửa hàng WinMart+ tại thành thị và nông thôn theo mô hình WIN "All That You Need" mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn đã hoàn thành tiến độ ngoài mong đợi, đạt gần 45% kế hoạch cải tạo 6 tháng cuối năm cho cửa hàng WIN và 95% cho WinMart+ Rural.

Tăng trưởng LFL (doanh thu so sánh tại từng điểm bán) so với cùng kỳ của cửa hàng WIN và WinMart+ lần lượt là 4,8% và -3,5%, so với mức giảm 8% của các cửa hàng WinMart+ khác. Nhóm siêu thị mini LFL chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý III, đánh dấu quý thứ 2 liên tiếp cho lợi nhuận dương.

Doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings đạt 20.376 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Doanh thu LFL của MCH tăng trưởng 10,5%, đạt biên lợi nhuận gộp 44,3% trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 430 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình ghi nhận tăng trưởng lần lượt là 21%, 8,3% và 39,4%.

Nhóm siêu thị mini có quý thứ 2 liên tiếp ghi nhận lợi nhuận dương (Ảnh: Masan).

Doanh thu của Masan MEATLife tăng 47,5% trong quý III/2023, lũy kế tăng 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, nhất là thịt chế biến với mức tăng trưởng vượt trội tương ứng 35,9% và 23,1%.

Phúc Long Heritage (PLH) đã cải thiện khả năng sinh lời bằng cách cơ cấu hợp lý số quầy hàng (kiosk). Biên lợi nhuận EBITDA cải thiện lên 20,8% trong quý III so với 17% trong quý trước đó, nhờ việc phân bổ lại các kiosk Phúc Long tại WinMart/WinMart+. Trong quý này, Phúc Long Heritage mở mới 6 điểm bán. Các cửa hàng PLH ngoài WCM có doanh thu tăng trưởng nhẹ, đạt 876 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Theo kế hoạch, trong quý cuối cùng của năm 2023, tập đoàn sẽ tập trung nâng cao năng suất bán hàng, cải thiện mức tăng trưởng LFL để đạt mức doanh thu trên mỗi cửa hàng về mức của quý IV/2022 và đặt mục tiêu đạt EBIT dương. PLH đặt mục tiêu mở mới 11 cửa hàng và cải thiện doanh số trên mỗi cửa hàng về mức tương tự cùng kỳ năm ngoái.

Chuỗi Phúc Long đặt mục tiêu mở mới 11 cửa hàng trong quý IV/2023 (Ảnh: Masan).

MML kỳ vọng cải thiện doanh số bán hàng hàng ngày tại mỗi điểm bán WCM từ 1,6 triệu đồng lên 2 triệu đồng bằng cách tập trung vào chiến lược giá linh hoạt, kiểm soát chi phí chặt chẽ để thích nghi với các điều kiện thị trường. Riêng Masan High-Tech Materials (MHT) đặt mục tiêu tăng sản lượng bán ra, bán bớt lượng đồng tồn kho.