"Vua chip" Nvidia lập kỷ lục vốn hóa 4.500 tỷ USD, cuộc đua AI thêm nóng

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên ngày 30/9, tăng gần 3% và đưa vốn hóa hãng chip vượt mốc 4.500 tỷ USD. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng khoảng 39%, củng cố vị thế trung tâm trong làn sóng bùng nổ AI.

Tuần trước, OpenAI cho biết Nvidia sẽ nắm giữ cổ phần trị giá tới 100 tỷ USD trong công ty khởi nghiệp AI này và tham gia xây dựng các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm tỷ USD với GPU của hãng.

OpenAI sau đó công bố kế hoạch cùng Oracle xây dựng 5 siêu trung tâm dữ liệu mới trị giá khoảng 500 tỷ USD, dự kiến chứa hàng trăm nghìn GPU.

Giá cổ phiếu Nvidia tăng mạnh trong thời gian gần đây (Ảnh: Nvidia).

Theo CEO Jensen Huang, sản phẩm của Nvidia chiếm khoảng 70% chi phí của một trung tâm dữ liệu AI mới. Đón nhận thông tin này, các chuyên gia Citi đã nâng giá mục tiêu cổ phiếu Nvidia từ 200 USD lên 210 USD với triển vọng chi tiêu hạ tầng AI tăng mạnh sau thông báo của OpenAI.

“Chúng tôi tin rằng OpenAI tìm đến Nvidia vì sản phẩm của hãng quá vượt trội, trong bối cảnh số người dùng và nhu cầu tính toán trên mỗi người ngày càng tăng”, ông Atif Malik, nhà phân tích của Citi, nhận định trong báo cáo.

Không chỉ OpenAI, các “ông lớn” khác như Meta và Google cũng đang tăng tốc mạnh tay xuống tiền cho hạ tầng AI. Mới đây, CoreWeave – nhà cung cấp dịch vụ đám mây mà Nvidia nắm cổ phần lớn – công bố đạt thỏa thuận cung cấp dịch vụ hạ tầng AI trị giá 14,2 tỷ USD cho Meta.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia vượt trội hầu hết các công ty công nghệ vốn hóa lớn khác, chỉ đứng sau Broadcom - hãng chip cũng được hưởng lợi từ OpenAI và đã tăng khoảng 40%.