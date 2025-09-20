Trung Quốc ngừng mua chip AI của Nvidia, tăng sức ép đàm phán với Mỹ

Theo CNBC, Trung Quốc đã ngừng mua chip AI của Nvidia, bao gồm các dòng H20 và RTX Pro 6000D. Điều này khiến hãng tạm thời mất quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, động thái này là tín hiệu cho thấy Trung Quốc ngày càng tự tin vào năng lực sản xuất chip AI nội địa, đồng thời muốn tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Trước đó, Nvidia từng được phép tiếp tục xuất khẩu GPU H20 cho Trung Quốc, đồng thời giới thiệu RTX Pro dành riêng cho các nhà máy thông minh trong lĩnh vực logistics.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc gần đây yêu cầu tạm dừng mua H20 để xem xét vấn đề an ninh quốc gia, và sau đó mở rộng lệnh cấm sang dòng chip RTX Pro 6000D. Một cuộc điều tra sơ bộ cũng cho rằng Nvidia có khả năng vi phạm luật chống độc quyền, khiến công ty tiếp tục chịu áp lực từ cơ quan quản lý.

Các nhà sản xuất chip nội địa của Trung Quốc, như Huawei, Alibaba và Baidu, đang đẩy mạnh phát triển chip AI riêng. DeepSeek và các công ty khác cũng hướng tới sử dụng chip nội địa trong các mô hình AI mới.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc vẫn chưa đủ năng lực sản xuất quy mô lớn và hiệu năng tổng thể để có thể hoàn toàn thay thế Nvidia.

Một số chuyên gia đánh giá Bắc Kinh đang tận dụng quyền tiếp cận thị trường chip để tăng đòn bẩy thương mại. “Đây có thể là chiến thuật đàm phán trong chuỗi các cuộc thảo luận về thuế quan và công nghệ”, ông AJ Kourabi, nhà phân tích tại SemiAnalysis, nhận định với CNBC.

Hồi tháng 4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra những yêu cầu về giấy phép với các công ty bán dẫn, trong đó có Nvidia, để bán chip AI tại Trung Quốc. Tại cuộc họp báo cáo thu nhập quý I/2025 của Nvidia, ông Huang cho biết công ty sẽ phải chịu khoản lỗ 8 tỷ USD riêng trong quý II do không thể bán chip AI H20 tại Trung Quốc.

Đến tháng 6, Nvidia thông báo sẽ không đưa Trung Quốc vào dự báo doanh thu và lợi nhuận vì về cơ bản họ đã bị chặn khỏi thị trường này. Đến tháng 7, Tổng thống Trump đảo ngược quyết định và bật đèn xanh cho công ty Mỹ.

Bên ngoài trụ sở Nvidia ở California, Mỹ (Ảnh: Nvidia).

Tháng trước, Nhà Trắng tuyên bố sẽ cấp các giấy phép cần thiết để bán ở Trung Quốc, nhưng kèm điều kiện chính phủ Mỹ sẽ nhận 15% doanh thu từ số chip bán ra.

Tuy nhiên, theo báo cáo thu nhập mới của Nvidia, công ty vẫn chưa bán được bất kỳ sản phẩm nào cho khách hàng Trung Quốc vì việc triển khai đề xuất của Tổng thống Trump diễn ra chậm.

Chia sẻ về thông tin này, CEO Nvidia Jensen Huang bày tỏ "thất vọng" nhưng từng mô tả Huawei là "đối thủ đáng gờm".

Huawei cũng vừa công bố các hệ thống điện toán mới cho AI sử dụng chip Ascend tự thiết kế, đồng thời gia tăng sức ép lên Nvidia.

Trước đó, hệ thống CloudMatrix của Huawei từng vượt hiệu năng một số hệ thống Nvidia nhờ kết nối nhiều chip, dù mỗi chip chỉ đạt khoảng 1/3 hiệu năng Nvidia.

"Cuộc cạnh tranh đã rõ ràng và đang tăng tốc", phát ngôn viên Nvidia nói với CNBC. “Khách hàng sẽ chọn giải pháp công nghệ tốt nhất để chạy các ứng dụng thương mại phổ biến và các mô hình mã nguồn mở", người này nói thêm.