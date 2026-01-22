Vụ Greenland hạ nhiệt, dòng tiền ồ ạt trở lại thị trường

Những ngày qua, Davos không chỉ lạnh vì tuyết mà còn "lạnh" bởi bầu không khí căng thẳng bao trùm giới tài chính. Bóng ma về một cuộc chiến thuế quan mới xoay quanh câu chuyện Greenland đã khiến các chỉ số kỹ thuật rung lắc dữ dội.

Thế nhưng, đúng vào lúc tâm lý thị trường mong manh nhất, một cú "quay xe" ngoạn mục từ phía Mỹ đã thay đổi tất cả cục diện.

Tín hiệu ngoại giao mềm mỏng từ Nhà Trắng đã giải tỏa tâm lý nhà đầu tư, kích hoạt dòng tiền lớn quay trở lại các tài sản rủi ro (Minh họa: MarketWatch).

Khi "nút thắt" tâm lý được gỡ bỏ

Thị trường tài chính vốn dĩ hoạt động dựa trên kỳ vọng, và sự kiện lần này là minh chứng sống động cho việc niềm tin có thể được tái lập nhanh chóng như thế nào.

Theo ghi nhận từ Bloomberg, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social về việc sẽ không áp dụng các mức thuế dự kiến (vốn định có hiệu lực từ ngày 1/2) nhờ một "thỏa thuận khung" mới với các đồng minh NATO, sắc xanh lập tức trở lại trên các bảng điện tử từ Á sang Âu.

Bà Dilin Wu, chiến lược gia tại Pepperstone Group Ltd., nhận định trên Bloomberg: "Động thái này đã thúc đẩy việc nhanh chóng tái lập mức độ chấp nhận rủi ro. Xu hướng bắt đáy đã quay trở lại ngay lập tức".

Không còn rào cản tâm lý, dòng tiền thông minh lập tức tìm đến những địa chỉ tăng trưởng "nóng" nhất, và lần này, công nghệ - bán dẫn lại là người dẫn đường. Sự hưng phấn được cộng hưởng từ bài phát biểu của CEO Nvidia Jensen Huang tại Davos đã tạo nên một làn sóng mua gom mạnh mẽ.

Cụ thể, tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của Disco Corp., mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nvidia, đã có phiên tăng giá không tưởng lên tới 17%.

Tại Hàn Quốc, gã khổng lồ Samsung Electronics cũng ghi nhận mức tăng 2,3%, góp phần đưa chỉ số công nghệ của nước này lập đỉnh mới. Rõ ràng, khi nỗi lo vĩ mô tan biến, câu chuyện về AI (Trí tuệ nhân tạo) vẫn là "mỏ vàng" mà không nhà đầu tư nào muốn bỏ lỡ.

Bitcoin như "tàu lượn", vàng hạ nhiệt từ đỉnh lịch sử

Nếu thị trường chứng khoán là một bữa tiệc hân hoan thì thị trường tiền mã hóa và hàng hóa lại mang đến những cảm xúc mạnh, đúng chất của một bộ phim hành động.

Dữ liệu từ CryptoPotato cho thấy phản ứng của bitcoin trước thông tin này cực kỳ nhạy cảm. Trong vòng 24 giờ qua, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã biến động như một chiếc tàu lượn siêu tốc: Phục hồi lên mốc 90.000 USD khi tin tốt xuất hiện, bất ngờ bị đạp sâu xuống 87.000 USD, rồi lại bật tăng trở lại vùng 90.000 USD.

Sự trồi sụt thất thường này đã biến thị trường phái sinh thành một "bãi chiến trường". Các lệnh liên tục bị quét, khiến tổng giá trị thanh lý lên tới 1 tỷ USD, tăng 40% chỉ trong một ngày. Đây là lời nhắc nhở đanh thép về sự khốc liệt của thị trường crypto ngay cả khi tin tức vĩ mô có vẻ tích cực.

Ở chiều ngược lại, vàng - hầm trú ẩn an toàn của giới đầu tư - đang chịu áp lực chốt lời. Theo Reuters và Investing.com, sau khi chạm mức đỉnh lịch sử gần 4.900 USD/ounce do lo ngại căng thẳng leo thang trước đó, giá vàng đã quay đầu giảm nhẹ.

Tính đến phiên giao dịch châu Á sáng 22/1, giá vàng giao ngay giảm về quanh mức 4.826 USD/ounce. Lý giải cho điều này rất đơn giản, đó là khi Tổng thống Mỹ loại trừ khả năng sử dụng biện pháp mạnh và hướng tới thỏa thuận hòa bình, nhu cầu trú ẩn để bảo toàn tài sản không còn cấp bách. Dòng tiền đã bắt đầu rút khỏi các tài sản phòng thủ để chuyển sang các kênh đầu tư mạo hiểm hơn.

Trái ngược với đà thăng hoa của nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường tiền mã hóa chứng kiến những pha rung lắc dữ dội với 1 tỷ USD vị thế bị thanh lý (Minh họa: Yahoo).

Góc nhìn chuyên gia: "Chi tiết không quan trọng bằng kết quả"

Điều thú vị trong sự kiện lần này là phản ứng khá bình thản của giới phân tích chuyên nghiệp trước các chi tiết còn chưa rõ ràng của "thỏa thuận khung" về Greenland.

Ông Matt Weller, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX, chia sẻ một góc nhìn thực tế: "Tôi cho rằng chi tiết thỏa thuận có lẽ không quá quan trọng, thậm chí có thể sẽ không bao giờ được công bố đầy đủ. Điều quan trọng là cuộc khủng hoảng ngắn hạn đã qua, thị trường đang hồi phục nhờ tâm lý được giải tỏa".

Đồng quan điểm, ông Michael Brown từ Pepperstone (London) cho rằng đây là kịch bản "leo thang để hạ nhiệt" thường thấy. "Chỉ cần không có thuế quan và không có xung đột, thị trường sẽ quay lại tập trung vào các yếu tố cơ bản như lợi nhuận doanh nghiệp", ông nhận định.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là màu hồng. Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại Corpay, đưa ra lời cảnh báo rằng sự kiện này đã "đánh thức nhà đầu tư khỏi trạng thái chủ quan". Dù rủi ro trước mắt đã được đẩy lùi, nhưng những biến động vừa qua nhắc nhở chúng ta rằng nền tảng định giá của thị trường toàn cầu vẫn đang đứng trước nhiều thách thức vĩ mô khó lường.

Sự hưng phấn nhất thời có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao, nhưng để duy trì đà tăng đó, thị trường cần nhiều hơn là những dòng trạng thái trên mạng xã hội.