Tin vui với hàng nghìn doanh nghiệp xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, nghị quyết mới đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu, trong đó bỏ quy định cấp lại và cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoạt động tại từ 2 tỉnh, thành trở lên.

Đồng thời, nhiều thủ tục liên quan đến thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng được rút gọn, giảm bớt các bước cấp, sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép.

Đặc biệt, nhiều điều kiện kinh doanh được cắt, giảm trong lĩnh vực xăng dầu quy định tại Nghị định 83/2014.

Quy định mới nêu rõ điều kiện đối với từng khâu trong kinh doanh xăng dầu. Với thương nhân đầu mối, doanh nghiệp phải có cầu cảng tiếp nhận tàu tối thiểu 7.000 tấn, kho nhập khẩu dung tích từ 15.000m3 và hệ thống phân phối gồm ít nhất 10 cửa hàng (trong đó 5 cửa hàng thuộc sở hữu) cùng 40 đại lý hoặc điểm bán.

Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng của Petrolimex (Ảnh: Petrolimex).

Riêng đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không không bắt buộc có hệ thống phân phối nhưng phải có phương tiện tra nạp, kho tại sân bay và phòng thử nghiệm đạt chuẩn.

Đối với thương nhân phân phối, yêu cầu tối thiểu 5 cửa hàng (3 cửa hàng thuộc sở hữu) và tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

Đại lý bán lẻ hoặc thương nhân nhận quyền chỉ cần có cửa hàng đủ điều kiện theo quy định. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thuộc sở hữu hoặc thuê tối thiểu 5 năm của thương nhân kinh doanh xăng dầu và đứng tên trên giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Đồng thời, cửa hàng phải được thiết kế, xây dựng, trang bị theo quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, quy định mới cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận và vận tải xăng dầu.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/4. Văn bản sẽ hết hiệu lực từ 1/3/2027, trừ trường hợp các quy định liên quan được thay thế hoặc ban hành mới và có hiệu lực sớm hơn.