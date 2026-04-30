Từ ngày mai, thêm một ngân hàng dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh tính năng chuyển tiền. Theo đó, các giao dịch giá trị lớn sẽ không còn được xử lý theo hình thức chuyển nhanh 24/7 như trước.

Cụ thể, từ ngày 1/5, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức chuyển khoản thường để tiếp tục xử lý. Với phương thức này, thời gian xử lý tối thiểu là 4 giờ làm việc; các giao dịch phát sinh sau 15h55 sẽ được chuyển sang xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngân hàng nêu thay đổi này được thực hiện nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán, đồng thời góp phần tăng cường an toàn hệ thống.

Trước đó, với các giao dịch chuyển nhanh 24/7 có giá trị trên 500 triệu đồng, hệ thống ngân hàng có thể tự động chia nhỏ thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng để đảm bảo giao dịch được xử lý tức thời. Tuy nhiên, kể từ thời điểm quy định mới có hiệu lực, tính năng tách lệnh tự động này sẽ bị loại bỏ.

Trong trường hợp khách hàng vẫn muốn thực hiện chuyển tiền nhanh để người nhận nhận tiền ngay lập tức, ngân hàng khuyến nghị người dùng chủ động chia nhỏ giao dịch, đảm bảo mỗi lệnh không vượt quá 500 triệu đồng.

Trước đó, hàng loạt đơn vị như Eximbank, TPBank, VPBank... cũng thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng, nên giao dịch trên mức này có thể mất vài giờ hoặc phải chờ ngày làm việc kế tiếp để xử lý.

Thực tế, hầu hết ngân hàng trước đây có tính năng tách lệnh chuyển tiền nhanh 247. Theo đó, hệ thống ngân hàng tự động chia các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng có giá trị trên 500 triệu đồng thành nhiều món nhỏ, thường là 450 triệu đồng và phần còn lại. Tính năng này giúp giao dịch chuyển tiền trực tuyến được xử lý qua luồng chuyển mạch của đơn vị trung gian thanh toán Napas, để người nhận có tiền ngay, bất kể ban đêm hay ngày nghỉ.

Tuy nhiên, theo Thông tư sửa đổi về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hiệu lực từ 11/2025, giao dịch tối đa bằng tiền đồng của lệnh thanh toán qua Hệ thống bù trừ điện tử của Ngân hàng Nhà nước không được quá 500 triệu đồng. Khi lệnh thanh toán vượt mức này, hệ thống của ngân hàng chuyển sang luồng thường với thời gian xử lý ít nhất 4 giờ. Nếu ngoài giờ hành chính, giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày làm việc kế tiếp.

Do đó, các nhà băng khuyến cáo khách hàng chủ động thực hiện nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng nếu có nhu cầu chuyển tiền nhanh.