VPBankSME tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa vững vàng hành trình thịnh vượng

Khi doanh nghiệp trẻ “chạm thịnh vượng” cùng VPBankSME

“Từ một dấu chấm nhỏ giữa muôn vàn startup đến hệ sinh thái số được cả thị trường công nhận”, ông Trần Viết Hùng, Phó tổng giám đốc ASIM Group, nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp.

Gia nhập thị trường công nghệ từ năm 2021, ASIM mong muốn xây dựng một hệ sinh thái số kết nối doanh nghiệp và người dân. Nhưng để hiện thực hóa, công ty phải vượt qua rào cản lớn nhất là niềm tin.

Sự đồng hành cùng VPBankSME giúp ASIM từng bước hiện thực hóa mục tiêu đạt 1 triệu người dùng trong hai năm đầu (Ảnh: VPBank).

“Thách thức không nằm ở kỹ thuật, mà ở lòng tin. Nếu không có khách hàng đầu tiên tin mình, công nghệ sẽ mãi nằm trên bàn giấy”, ông Hùng chia sẻ.

Câu chuyện của ASIM rẽ sang trang mới khi bắt đầu đồng hành cùng VPBankSME. Ngân hàng không chỉ hỗ trợ nguồn vốn thông qua các khoản vay thế chấp và bảo lãnh, mà còn cùng chia sẻ tầm nhìn về một Việt Nam số hóa và kết nối toàn diện.

Nhờ vào các giải pháp tài chính linh hoạt từ VPBankSME, công nghệ của ASIM đã được triển khai thực tế, vận hành hiệu quả và chứng minh rõ giá trị. “Đây là yếu tố then chốt giúp ASIM từng bước hiện thực hóa mục tiêu đạt 1 triệu người dùng trong vòng 2 năm đầu tiên, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để tham gia các dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong tương lai”, ông Hùng chia sẻ.

Nếu ASIM đại diện cho khát vọng công nghệ, thì câu chuyện của Hải Thịnh lại bắt đầu từ nông nghiệp truyền thống. Sinh ra từ miền quê Bắc Giang, , thấu hiểu sự nhọc nhằn của người nông dân. Chọn con đường 3F (chuỗi khép kín từ nông trại tới bàn ăn), Hải Thịnh muốn tạo ra chuỗi giá trị khép kín, vừa nâng cao chất lượng thực phẩm, vừa mang lại đầu ra ổn định cho nông dân. Tuy nhiên, khi quy mô mở rộng, vốn trở thành bài toán hóc búa. Không tài sản thế chấp, công ty chỉ có thể tự xoay vòng dòng tiền.

Hải Thịnh tự tin phát triển bền vững nhờ giải pháp toàn diện từ VPBankSME (Ảnh: VPBank).

“VPBankSME đến đúng lúc, như một người anh em hiểu mình. Họ tin vào mô hình của chúng tôi, chấp nhận cho vay tín chấp hàng tỷ đồng”, ông Lê Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, kể.

Nhờ đó, Hải Thịnh có thể nhập hàng, vận hành nhà máy, mở rộng trang trại, và đặc biệt, duy trì sản xuất ngay cả trong dịch bệnh. Các công cụ ngân hàng số, thanh toán điện tử, quản lý dòng tiền online cũng giúp doanh nghiệp rút ngắn quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí nhân lực để tập trung vào vận hành sản xuất hiệu quả cao.

“Chúng tôi đi xa được nhờ bản lĩnh, tư duy mới và sự đồng hành đúng lúc từ phía VPBankSME đã hỗ trợ toàn diện từ các công cụ tài chính lẫn phi tài chính”, ông Hải khẳng định.

Thịnh vượng bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Với bà Trần Thị Vượng, sáng lập Công ty Thạch An ở Cao Bằng, hành trình khởi nghiệp lại gắn liền với cây thạch đen - một đặc sản núi rừng. Thách thức lớn nhất với Thạch An những ngày đầu là vốn. Cây thạch đen mỗi năm chỉ một vụ, nếu không thu gom kịp, sản phẩm sẽ rơi vào tay thương lái nước ngoài. Không tài sản thế chấp, chưa có uy tín trên thị trường nên việc vay vốn của doanh nghiệp khó khăn.

Chính lúc đó, VPBankSME đã mở ra cánh cửa cho Thạch An nhờ chương trình hỗ trợ ưu tiên cho doanh nghiệp do nữ làm chủ. Thạch An nhờ đó đã tiếp cận vốn nhanh chóng để đầu tư máy móc, bao bì, thu gom nguyên liệu. Không chỉ hỗ trợ tài chính, VPBankSME còn tổ chức khóa học quản trị, kết nối giao thương, giúp nữ doanh nhân cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

“VPBankSME tiếp sức cho phụ nữ kinh doanh toàn diện: vốn, công nghệ, giao thương, tri thức. Đó là điều chúng tôi cần để phát triển và vươn xa”, bà Vượng chia sẻ.

Nhờ sự đồng hành ấy, thạch đen Thạch An nay đã có mặt trên kệ siêu thị toàn quốc, trở thành đặc sản sạch góp phần xóa đói giảm nghèo cho cả một vùng Đông Bắc Bộ.

VPBankSME tiếp sức cho nữ doanh nhân bằng vốn, công nghệ, tri thức và cơ hội giao thương (Ảnh: VPBank).

Từ công nghệ hiện đại, nông nghiệp khép kín đến những đặc sản quê hương, hành trình của ASIM, Hải Thịnh và Thạch An đều cho thấy một điểm chung: sự tiếp sức kịp thời từ VPBankSME đã biến khát vọng thành hiện thực.

Chính những câu chuyện này đã minh chứng rằng “Chạm thịnh vượng” không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông, mà là cam kết hành động, là hành trình đồng hành mà VPBankSME đang cùng SME viết nên mỗi ngày.

Ở đó, ngân hàng không chỉ hiện diện như nhà cung cấp vốn, mà còn như một người bạn đồng hành chiến lược - đem đến hệ sinh thái giải pháp toàn diện từ tài chính, công nghệ, tri thức đến kết nối thị trường. Các gói vay thế chấp, tín chấp, sản phẩm thẻ VPBiz, nền tảng VPBank NEO Biz, cùng chương trình hỗ trợ dành cho nữ chủ doanh nghiệp đã tạo nên một “bộ công cụ” giúp SME Việt vững vàng hơn trong mọi giai đoạn phát triển.

Đại diện VPBankSME khẳng định: “Chúng tôi coi doanh nghiệp SME là động lực của nền kinh tế. Vì vậy, VPBank cam kết đồng hành không chỉ bằng vốn, mà còn bằng tri thức, công nghệ và mạng lưới kết nối, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, lan tỏa giá trị thịnh vượng đến cộng đồng”.

