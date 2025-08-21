VPBank khai trương chi nhánh Flagship tại Thủ đô

Với vị thế là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, VPBank đã khẳng định năng lực vượt trội cả về quy mô, hiệu quả kinh doanh lẫn tốc độ đổi mới. Nửa đầu năm 2025, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, VPBank đang từng bước xây dựng nền móng để trở thành một định chế tài chính mang tầm vóc châu Á.

VPBank đã khẳng định năng lực vượt trội cả về quy mô, hiệu quả kinh doanh lẫn tốc độ đổi mới (Ảnh: VPBank).

Bước tiến chiến lược sau hơn ba thập kỷ phát triển

Từ một ngân hàng non trẻ thành lập năm 1993, VPBank đã kiên định theo đuổi sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng” và không ngừng đổi mới để thích ứng với những biến động kinh tế - tài chính. Ba thập kỷ qua, ngân hàng đã đi qua nhiều giai đoạn then chốt: mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, tiên phong số hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng toàn diện, hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế, liên tục tái định hình trải nghiệm khách hàng.

Flagship Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của VPBank (Ảnh: VPBank).

Trong hành trình đó, việc khai trương các chi nhánh Flagship là một chiến lược mang tính bước ngoặt. Nếu Flagship tại TPHCM đã tạo dấu ấn về hình ảnh một ngân hàng hiện đại chuẩn quốc tế, thì Flagship Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của VPBank ngay tại trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính lớn nhất miền Bắc.

Mô hình Flagship là dấu ấn riêng có của VPBank, khác biệt so với các chi nhánh ngân hàng truyền thống. Tại đây, mọi yếu tố đều hướng tới mục tiêu nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đồng thời phản ánh hình ảnh một ngân hàng Việt Nam năng động, sáng tạo và đang từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Không gian giao dịch toàn diện, lấy khách hàng làm trọng tâm

Tọa lạc tại số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, VPBank Flagship Hà Nội sở hữu tổng diện tích hơn 2.000m², được bố trí thành nhiều khu vực chức năng liên thông, liền mạch.

Ngay từ khu vực đón tiếp, khách hàng được nhận diện chân dung và phân luồng nhanh chóng, hỗ trợ bởi hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến. Khu tư vấn là nơi đáp ứng mọi nhu cầu, từ các dịch vụ cơ bản cho tới các giải pháp tài chính cao cấp.

Khách hàng được nhận diện chân dung và phân luồng nhanh chóng (Ảnh: VPBank).

Khu vực giao dịch truyền thống được vận hành theo mô hình “paperless” - giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm thời gian và góp phần bảo vệ môi trường. Khu tự phục vụ 24/7 với hệ thống máy giao dịch đa chức năng cho phép khách hàng gửi - rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn… vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Digital Zone là nơi khách hàng chủ động khám phá sản phẩm, đăng ký dịch vụ, tiếp cận ưu đãi mới nhất thông qua các thiết bị màn hình cảm ứng hiện đại. Coffee Zone mang lại không gian thư giãn, kết nối, trong khi khu vực khách hàng Diamond tại tầng M được thiết kế riêng tư, sang trọng với trà, cà phê, bánh ngọt và đồ uống đặc biệt…

VPBank luôn đồng hành và tạo điều kiện để cộng đồng phát triển bền vững (Ảnh: VPBank).

Điểm nhấn của Flagship Hà Nội còn nằm ở thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng. Hình ảnh vỏ sò (Shell of Community) không chỉ gợi nhắc sự bao bọc và che chở, mà còn là thông điệp về việc VPBank luôn đồng hành và tạo điều kiện để cộng đồng phát triển bền vững.

Khẳng định vị thế tiên phong, hướng tới mục tiêu top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á

Việc khai trương Flagship Hà Nội diễn ra trong bối cảnh VPBank đang ở giai đoạn bứt phá mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Từ các chỉ số kinh doanh đến chiến lược phát triển, ngân hàng đều thể hiện rõ định hướng vươn tầm khu vực, tiến tới chuẩn mực của những định chế tài chính hàng đầu châu Á.

VPBank tạo ra một dấu ấn thương hiệu nhất quán, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng quốc tế (Ảnh: VPBank).

Mô hình Flagship chính là một trong những công cụ chiến lược giúp VPBank hiện thực hóa tầm nhìn đó. Đây không chỉ là cửa ngõ kết nối khách hàng với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, mà còn là minh chứng cho năng lực đổi mới, ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn hóa trải nghiệm của VPBank. Việc chuẩn hóa mô hình này trên phạm vi toàn quốc sẽ giúp VPBank tạo ra dấu ấn thương hiệu nhất quán, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng quốc tế nếu mở rộng ra thị trường nước ngoài trong tương lai.

Theo đại diện VPBank, mục tiêu của mô hình Flagship không chỉ dừng lại ở việc mang lại sự tiện nghi và đẳng cấp, mà còn là thay đổi cách khách hàng nhìn nhận về ngân hàng, từ một nơi chỉ để giao dịch thành một không gian trải nghiệm tài chính, công nghệ, phong cách sống. Đây là hướng đi riêng biệt của VPBank, thể hiện mục tiêu tiên phong thu hút khách hàng bằng những trải nghiệm và dịch vụ khác biệt, từ đó gia tăng giá trị lâu dài và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng ở tầm chiến lược.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, tốc độ đổi mới nhanh và khả năng triển khai chiến lược nhất quán, VPBank đang nỗ lực từng bước biến tham vọng trở thành ngân hàng đa năng hàng đầu khu vực thành hiện thực.