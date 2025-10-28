Thành quả của chiến lược quản trị rủi ro chủ động

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) đang thể hiện khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, song hành cùng nền tảng quản trị rủi ro vững vàng.

Báo cáo tài chính quý III của ngân hàng cho thấy bên cạnh quy mô tài sản tăng trưởng 27,5%, lên 1,18 triệu tỷ đồng, vượt kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông, chất lượng tài sản VPBank cũng không ngừng cải thiện.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 tiếp tục xu hướng cải thiện, tại ngân hàng riêng lẻ ở mức 2,23% và ngân hàng hợp nhất là 2,98%, lần lượt giảm 8 và 34 điểm cơ bản so với quý trước. Đây là những con số tích cực nhất kể từ quý IV/2022 đối với ngân hàng riêng lẻ và quý II/2021 với ngân hàng hợp nhất.

VPBank duy trì đà tăng trưởng cùng nền tảng quản trị rủi ro vững chắc (Ảnh: VPBank).

Tại sự kiện Công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng 2025, ông Andre DeBakhapouve, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro VPBank, đánh giá kết quả trên phù hợp với kỳ vọng và phản ánh hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro chủ động mà ngân hàng theo đuổi.

Theo ông, phần lớn nợ xấu hiện nay đến từ các khoản vay bán lẻ được giải ngân trong giai đoạn trước năm 2023 và nợ xấu ở nhóm này đang cho thấy xu hướng giảm khoảng 5% theo quý. Trong khi đó, các khoản vay mới phát sinh trong năm 2024-2025 có chất lượng tín dụng tốt hơn rõ rệt.

“Đó chính là tăng trưởng bền vững mà chúng tôi hướng đến”, ông Andre nhấn mạnh.

Bên cạnh nền tảng nội tại, VPBank cũng đang hưởng lợi từ xu hướng tích cực của nền kinh tế vĩ mô, bao gồm tăng trưởng GDP mạnh mẽ, doanh số bán lẻ cải thiện và niềm tin tiêu dùng gia tăng, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro VPBank cho biết thêm.

Đồng thời, nhờ tích cực triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ, sau 9 tháng, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt gần 2.900 tỷ đồng, riêng trong quý III/2025, thu nợ tăng 29,7% so với quý liền trước.

Việc Nghị quyết 42 chính thức được luật hóa là cú hích quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc để VPBank đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ xấu, củng cố nền tảng tài chính.

Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VPBank được duy trì ở mức 13,6%, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng. Các tỷ lệ an toàn như cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 82,8% và 26,5%, luôn duy trì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao đạt 16,54%, tăng 3,6 điểm % so với quý trước.

Những xu hướng tích cực về chất lượng tài sản đã giúp VPBank kiểm soát chi phí tín dụng dưới 2%, thấp hơn kết quả 2,59% trong năm 2024. Qua đó, “ngân hàng duy trì được chi phí dự phòng ở mức hợp lý, hỗ trợ các mục tiêu về lợi nhuận đã đề ra", bà Lê Hoàng Khánh An, Giám đốc Khối Tài chính VPBank, nhận định.

Kết thúc 9 tháng, VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 20.400 tỷ đồng, tăng trưởng 47,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Tiếp tục duy trì triển vọng tích cực

Một trong những lĩnh vực được chú trọng trong chiến lược quản trị rủi ro của VPBank là bất động sản. Ông Andre nhấn mạnh rằng VPBank “hoàn toàn ủng hộ các biện pháp của Chính phủ nhằm ổn định thị trường nhà ở. Ngân hàng chủ động trao đổi với cơ quan quản lý, liên tục điều chỉnh chiến lược cho vay, chiến lược rủi ro theo định hướng chung”.

Hiểu được tầm quan trọng của bất động sản đối với nền kinh tế vĩ mô cũng như an sinh xã hội, ngân hàng tích cực cho vay trong lĩnh vực này, nhưng tập trung vào phân khúc nhà ở, đặc biệt dự án hướng tới người mua nhà có nhu cầu thực, thay vì các sản phẩm mang tính đầu cơ.

Đồng thời, “VPBank chủ động áp dụng tiêu chí thẩm định riêng, đánh giá rủi ro kỹ càng nhằm hướng đến tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực bất động sản”, vị lãnh đạo VPBank nhấn mạnh.

Ở góc độ vĩ mô, ông Andre nhận định triển vọng các quý tới vẫn tích cực, dù còn tiềm ẩn rủi ro bên ngoài. Một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tạm thời đến nợ nhóm 2 như thiên tai, bão lũ tại khu vực miền Bắc và miền Trung trong tháng 8-9 vừa qua, hay yếu tố mùa vụ khi người dân giảm tốc độ trả nợ vào giai đoạn cận Tết Âm lịch.

Tuy nhiên, các yếu tố này chỉ mang tính ngắn hạn, ảnh hưởng hạn chế và do đó, tỷ lệ nợ xấu, nợ nhóm 2 trong quý cuối năm sẽ hoàn toàn nằm trong kế hoạch và khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

“Dù có thể xuất hiện một số biến động nhỏ do chính sách thương mại toàn cầu, lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động tỷ giá hay triển vọng xuất khẩu tới thị trường Mỹ, nhưng các tỷ lệ của VPBank sẽ tiếp tục ổn định, tương đương kết quả trong 3 quý gần nhất”, ông nói.