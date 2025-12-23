Vinatex báo lãi cao thứ 2 lịch sử, thận trọng trước "sương mù" thuế quan

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại buổi thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng năm 2026 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng HĐQT Tập đoàn khẳng định chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may là xu hướng dài hạn, không chỉ của Việt Nam mà của toàn cầu.

"Tuy nhiên, trong ngắn và thậm chí trung hạn, doanh nghiệp cần tiếp cận một cách thận trọng và thực tế bởi từ đầu năm nay, bối cảnh quốc tế đã có những thay đổi lớn", ông Cầm nhìn nhận.

Chẳng hạn, đầu năm nay, Mỹ rút khỏi các thỏa thuận về biến đổi khí hậu, nhiều tập đoàn tài chính và ngân hàng lớn cũng chấm dứt các cam kết, tài trợ liên quan. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành gói đơn giản hóa thủ tục, lùi thời điểm áp dụng các quy định của Thỏa thuận Xanh (Green Deal) ít nhất 1-2 năm, đồng thời thu hẹp đáng kể phạm vi doanh nghiệp phải tuân thủ.

"Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khó khăn thị trường, chi phí sản xuất tiêu chuẩn xanh cao trong bối cảnh lạm phát, thuế quan và sức mua suy yếu tại Mỹ và EU, làm biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp”, ông nhận định.

Theo ông Cầm, các doanh nghiệp dệt may trong tập đoàn xác định chuyển đổi xanh là chiến lược dài hạn, bắt buộc phải tuân thủ theo yêu cầu thị trường xuất khẩu, nhưng không thể đi trước thị trường, tránh rủi ro đầu tư lớn mà không thu hồi được vốn.

"Hiện, doanh nghiệp vẫn theo dõi sát diễn biến chính sách, đồng thời chủ động dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang sợi tái chế, giảm phát thải; đầu tư điện mặt trời, máy móc công nghệ mới, tiết kiệm điện, nước, nguyên liệu; áp dụng hệ thống quản trị và quy trình sản xuất hiện đại nhằm giảm tiêu hao và lãng phí", ông dẫn chứng.

Năm 2025, ngành dệt may cơ bản kiểm soát được tác động từ các biến động thuế quan toàn cầu (Ảnh: Vinatex).

Chia sẻ về tình hình kinh doanh năm 2025, ông Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Vinatex - cho biết doanh thu hợp nhất tập đoàn ước đạt 18.890 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng - là mức cao thứ 2 lịch sử của tập đoàn chỉ sau năm 2021 - bằng 149% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024.

Năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 1.200-1.500 tỷ đồng. Ông Cao Hữu Hiếu nhìn nhận đây là một kế hoạch tương đối thách thức khi làn sương mờ của thuế đối ứng vẫn còn “bỏ ngỏ”, và tiềm ẩn nhiều rủi ro trên nền thị trường không có sự tăng trưởng đột biến.