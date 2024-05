VNPAY nâng cấp dịch vụ thanh toán số tại siêu thị GO! & Big C toàn quốc

Tối ưu vận hành cho doanh nghiệp

Thanh toán qua mã QR nay không còn quá xa lạ khi người tiêu dùng đã thực sự quen thuộc với hình thức thanh toán số thông minh, tiện lợi, nhanh chóng. Với các chủ doanh nghiệp, việc sử dụng thanh toán QR còn đem đến nhiều lợi ích trong đối soát, vận hành.

Thanh toán quét mã VNPAY-QR được ưa chuộng bởi sự tiện lợi, nhanh chóng.

Mới đây, VNPAY đã triển khai công nghệ thanh toán hiện đại QR "động" trên toàn hệ thống siêu thị GO! & Big C. Từ nay, khách hàng khi thanh toán đã có thể quét VNPAY-QR trực tiếp trên màn hình phụ của thu ngân tại quầy, mã QR hiển thị chính xác số tiền cần thanh toán, thay vì trước đây khách hàng thanh toán trên thiết bị rời được phục vụ chung một số quầy thu ngân cùng khu vực.

Việc thu ngân trực tiếp thanh toán tại quầy không cần phải di chuyển để lấy thiết bị giúp quá trình thanh toán không chỉ thêm đơn giản, tiết kiệm thời gian mà còn thuận tiện hơn cho doanh nghiệp trong vận hành, quản lý giao dịch. Ngoài ra, trạng thái giao dịch của khách hàng sẽ được cập nhật trên hệ thống, khiến thời gian thanh toán không bị gián đoạn và giúp các quầy thu ngân không bị hạn chế về số lượng khách trong cùng một thời điểm, tăng hiệu suất lao động cho doanh nghiệp. Tình trạng xếp hàng, chờ đợi của khách hàng tại quầy cũng được giảm đi đáng kể.

Khách hàng thanh toán tiện lợi với công nghệ mới tại siêu thị GO! & Big C.

Vừa qua, việc triển khai thanh toán VNPAY-QR qua nguồn tiền thẻ tín dụng cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể so với hình thức quẹt thẻ tín dụng thông thường. Đại diện VNPAY cho biết việc đầu tư nghiên cứu, nâng cấp giải pháp gắn liền với sứ mệnh tìm ra phương thức thanh toán tối ưu nhất cho từng loại hình doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu thực sự của người tiêu dùng, từ đó lan tỏa thanh toán điện tử sâu rộng hơn nữa, góp phần định hình tương lai của lĩnh vực thanh toán và tạo ra sức hút của lĩnh vực này với đại đa số người dân cũng như doanh nghiệp.

Gia tăng trải nghiệm mua sắm

Với người tiêu dùng, quét mã VNPAY-QR thêm linh hoạt khi có thể lựa chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng. Áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi thanh toán từ VNPAY và từ thẻ tín dụng của ngân hàng, chủ thẻ có thể tiết kiệm tối đa khi mua sắm để hưởng trọn vẹn các lợi ích về tài chính.

Song song với việc triển khai phương thức thanh toán hiện đại, VNPAY cùng GO! & Big C tung ra các chương trình ưu đãi, qua đó giúp người dùng nhận thấy những lợi ích được hưởng khi thanh toán không tiền mặt trong mùa hè năm nay.

Cụ thể, từ nay khi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO! & Big C trên toàn quốc, người dùng nhập mã VNPAYGO20 để được giảm 20.000 đồng cho đơn từ 600.000 đồng với tần suất mỗi khách hàng/lần/tuần. Chương trình được áp dụng từ thứ 6 tới chủ nhật hàng tuần từ nay đến hết 31/5. Ngoài ra, khi thanh toán trực tuyến VNPAY-QR qua ứng dụng GO! & Big C, khách hàng nhập mã VNPAYAPPGO để được giảm tới 40.000 đồng.

Đồng hành với sứ mệnh chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp, VNPAY mong muốn là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí nhân sự, quản lý vận hành và kinh doanh hiệu quả với trọn bộ giải pháp thanh toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp như thanh toán bằng hình thức quét mã VNPAY-QR, VNPAY SOUNDBOX, giải pháp thanh toán toàn diện VNPAY- SmartPOS, giải pháp VNPAY SoftPOS biến điện thoại thành máy POS…

Nhiều giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp được VNPAY phát triển trong thời gian gần đây.

Ứng dụng công nghệ là một trong những bước đi giúp thanh toán tại các siêu thị nói riêng và các doanh nghiệp đa ngành nói chung trở nên tiện lợi và an toàn hơn, góp phần tạo ra một hệ sinh thái thanh toán "xanh" không tiền mặt trong xã hội số.

VNPAY-QR hiện hợp tác với trên 40 ứng dụng ngân hàng và 15 ví điện tử tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm thanh toán QR hiện đại, thông minh. Tính năng quét QR lựa chọn nguồn tiền tín dụng dự báo là xu hướng mới trong tương lai với khả năng linh hoạt, tối ưu chi phí, thúc đẩy quyết định mua sắm vượt bậc. Khách hàng có thể thanh toán VNPAY-QR tại gần 400.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc ở hầu hết lĩnh vực trong cuộc sống.

Cập nhật chi tiết các ưu đãi của VNPAY-QR tại đây.