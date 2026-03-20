Chứng khoán giảm hơn 51 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/3, thị trường điều chỉnh sâu. VN-Index giảm hơn 51 điểm, về 1.647,8 điểm. Thanh khoản sàn HoSE có cải thiện so với hôm qua, vượt 31.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số hôm nay là VIC (Vingroup). Mã này giảm 6,9% về 135.000 đồng/đơn vị, lấy đi hơn 13 điểm của chỉ số chung.

Sự biến động về giá cổ phiếu đã ảnh hưởng mạnh tới khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup. Theo cập nhật từ Forbes vào 15h hôm nay, vị này tạm mất 907 triệu USD, về vị trí 110 trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Khối tài sản tạm tính đến thời điểm này là 22,4 tỷ USD.

Ngoài ra, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vẫn tiếp tục giảm sàn, về 55.500 đồng/đơn vị. Nếu như 3 phiên giao dịch liền trước, cổ phiếu giảm hết biên độ và dư mua giá sàn hàng chục triệu đơn vị thì hôm nay, diễn biến đã thay đổi. Cổ phiếu được ghi nhận thanh khoản bùng nổ gần 35 triệu đơn vị, không còn hiện tượng dư mua giá sàn.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí - năng lượng hôm nay cũng diễn biến không mấy tích cực. Nhiều mã giảm sàn, như GAS, PLX, PVD và la liệt cổ phiếu trong sắc đỏ như BSR, OIL, PTV, PVB, PVC...

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 1.870 tỷ đồng. Các cổ phiếu liên quan "vua thép" HPG, tỷ phú Phạm Nhật Vượng (VIC) bị bán ròng mạnh nhất, lần lượt đạt 667 tỷ đồng và 631 tỷ đồng. Cổ phiếu DGC cũng bị khối ngoại "xả" hơn 207 tỷ đồng.

Ngược lại, trong phiên này, MCH được mua ròng mạnh nhất, giá trị hơn 670 tỷ đồng, sau đó tới VCK 298 tỷ đồng, BSR hơn 189 tỷ đồng.