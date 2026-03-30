Chứng khoán giảm, khối ngoại xả mạnh FPT

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần, VN-Index giảm 10,26 điểm, còn 1.662,54 điểm. Sắc đỏ bao trùm cả 2 sàn và ở nhiều nhóm ngành. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục duy trì mức thấp, đạt hơn 21.247 tỷ đồng.

Áp lực thị trường đến từ nhóm VN30 khi 19 mã giảm giá và chỉ 8 mã tăng giá. Trong đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) gây ảnh hưởng mạnh nhất đến dòng tiền, lấy đi của chỉ số 4,34 điểm. Tiếp đó là mã FPT (Tập đoàn FPT) giảm 2,76%, lấy hơn 1,5 điểm của VN-Index.

Chứng khoán giảm điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

Cũng liên quan đến FPT, mã này bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 204 tỷ đồng, mạnh nhất trên thị trường hôm nay.

Một số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản khác gây áp lực đến chỉ số hôm nay, như VPB, MBB, VCK, CTG, SSI, VCB, NVL, DGC, CII...

Ở chiều ngược lại, sắc xanh được duy trì ở các mã STB, HPG, MSN... Các cổ phiếu này cũng góp phần nâng đỡ thị trường chung, mức tăng 1,5-2,1%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà bán ròng trong phiên này, giá trị hơn 1.354 tỷ đồng. Bên cạnh bán ròng FPT, khối ngoại cũng đẩy mạnh "xả" VCB, VPB, STB, VHM, BID, CII. Ngược lại, khối này mua ròng MSN, GEE, MWG...