Cổ phiếu bất động sản đồng loạt tăng trần

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/3, nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt chinh phục sắc tím và xanh. Nhiều mã tăng trần như HHS, CRE, KBC, DXS, SCR, PDR, HDC, NHA, DIG. Đồng thời, nhiều cổ phiếu tăng mạnh 5-6%, như SZL, DXG, LDG, TCH...

Ngoài nhóm bất động sản, các cổ phiếu dầu khí - năng lượng, chứng khoán cũng phần lớn chốt phiên trong sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Xu hướng dòng tiền được hỗ trợ mạnh mẽ bởi cổ phiếu VIC (Vingroup) khi mã này tăng 2%, đóng góp 3,79 điểm vào chỉ số. Tiếp đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng hoặc các mã đầu ngành, như HDB, MWG, FPT, HPG, VHM, TCB...

Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 28 điểm, lên 1.672,8 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 23.452 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gần như cân bằng giữa chiều mua và bán. Khối này bán mạnh STB, DGC, FPT, NVL và mua ròng HPG, DCM, VIX, MWG, DPM, HDB, ACB, CTG...