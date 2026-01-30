Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi kỷ lục

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả doanh thu thuần đạt 103.010 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2024.

Sau khi khấu trừ thuế và các loại chi phí, doanh nghiệp ghi nhận 26.797 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 85%.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam đạt 154.102 tỷ đồng, tăng tới 50%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động, đạt 42.111 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, lần lượt tăng 30% và 20% so với năm 2024.

Công trường dự án Vinhomes Wonder City vào tháng 10/2025, tại xã Ô Diên, Hà Nội (Ảnh: Vinhomes).

Hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong năm 2025. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Ngoài ra, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lý giải một phần đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2, 3, Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản Vinhomes đạt gần 786.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt trên 247.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 12% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 74%.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục dự án của Vinhomes, với việc ra mắt 5 dự án mới gồm Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Tây Ninh), Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TPHCM) và Happy Home Tràng Cát (Nam Tràng Cát, Hải Phòng).

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Vinhomes đã khởi công hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước, như chuỗi siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên và Khu đô thị mới tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.