Bất động sản hạng sang và triển vọng dẫn dắt chu kỳ mới

Đầu tư đại trà khép lại, thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc giá trị

Theo Savills Việt Nam, giai đoạn 2026-2027 sẽ là thời điểm xác lập rõ nét chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, chu kỳ này sẽ không trải thảm cho tất cả các phân khúc và khu vực, mà diễn ra theo hướng phân hóa sâu.

Nếu như ở các chu kỳ trước, đầu tư bất động sản gắn liền với số đông và tâm lý mua theo đám đông, lướt sóng theo sóng, thì trong bối cảnh mới, dòng tiền đã trở nên thận trọng, có chiến lược và chọn lọc hơn. Ưu tiên hàng đầu của thế hệ nhà đầu tư mới là chất lượng tài sản, khả năng tích lũy giá trị và tính ổn định trong dài hạn. Đây là bối cảnh hứa hẹn đưa bất động sản hạng sang vào vai trò dẫn dắt.

Xu hướng dịch chuyển này được thúc đẩy bởi những biến chuyển mang tính nền tảng của nền kinh tế và xã hội. Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á, tầng lớp trung - thượng lưu tăng, cùng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn và môi trường pháp lý ngày càng minh bạch, trở thành cú hích cho bất động sản hạng sang phát triển.

Khi chuẩn mực được nâng lên, thị trường đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với những tài sản cụ thể có thể hiện thực hóa trọn vẹn các giá trị đó. Tại siêu đô thị Ocean City ở phía Đông Hà Nội, khu compound (khép kín) Vịnh Xanh được định hình như một lát cắt tinh hoa, nơi các giá trị của bất động sản hạng sang được hiện thực hóa rõ nét và bền vững.

Khu compound Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) hứa hẹn là hình mẫu đầu tư trong chu kỳ mới (Ảnh: CĐT).

Vịnh Xanh - lát cắt tinh hoa của bất động sản hạng sang

Giá trị của Vịnh Xanh không đến từ một lợi thế đơn lẻ, mà được hình thành trên nền tảng vị trí đắc địa, quy mô giới hạn, mô hình compound (khép kín) và hạ tầng khu vực đang tăng tốc.

Trước hết, đó là giá trị vị trí mang tính “định vị”. Khu compound cao cấp này tọa lạc tại vị trí trung tâm của Vinhomes Ocean Park 3, nằm trực tiếp trên Đại lộ Bốn Mùa - trục đường xương sống rộng 51m của đại đô thị. Đồng thời, Vịnh Xanh còn được bao quanh bởi dòng sông Bắc Hưng Hải, tạo nên thế đất hiếm hoi “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, vừa thuận tiện kết nối đa hướng, vừa đủ tách biệt để đảm bảo sự riêng tư và chất lượng sống cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Không gian mặt nước rộng mở, tầm nhìn khoáng đạt cùng mật độ xây dựng thấp giúp Vịnh Xanh vượt ra khỏi vai trò của một khu ở thông thường. Đây là nơi không gian sống được tổ chức theo tinh thần nghỉ dưỡng - chữa lành - cân bằng, đáp ứng đúng nhu cầu của tầng lớp cư dân thành đạt trong bối cảnh đô thị ngày càng nén chặt.

Mô hình compound giúp Vịnh Xanh gia tăng giá trị trong dài hạn (Ảnh: CĐT).

Yếu tố tiếp theo làm nên giá trị khác biệt của Vịnh Xanh là quy mô giới hạn. Toàn khu có 748 căn biệt thự, liền kề và shophouse, hình thành một cộng đồng khép kín. Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng chất lượng cao ngày càng thu hẹp, quy mô giới hạn trở thành yếu tố quan trọng giúp duy trì tính khan hiếm, tính thanh khoản và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Khác với mô hình phát triển dàn trải, mỗi sản phẩm tại Vịnh Xanh đều được đặt trong một hệ sinh thái compound: an ninh đa lớp, kiểm soát ra vào chặt chẽ, không gian sống riêng tư và cảnh quan được quy hoạch, bảo trì đồng bộ. Quan trọng hơn, đây là nơi hình thành cộng đồng cư dân được chọn lọc tự nhiên theo chuẩn mực sống và năng lực tài chính, tạo nên giá trị cộng hưởng bền vững cho toàn khu.

Bên cạnh đó, giá trị của Vịnh Xanh còn được hưởng lợi từ bức tranh hạ tầng khu Đông đang chuyển mình. Các dự án chiến lược như Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, trục đại lộ sông Hồng, sân vận động PVF, sân golf Trump International Hưng Yên… đang dần tái định hình cấu trúc đô thị, dòng dịch chuyển dân cư, đầu tư và thiết lập mặt bằng giá trị mới cho bất động sản toàn khu vực.

Thực tế thị trường cho thấy, những khu compound hạng sang được phát triển bài bản thường thiết lập được quỹ đạo tăng giá riêng. Trong bức tranh toàn cảnh của Ocean City, Vịnh Xanh không hướng tới số đông, cũng không phát triển theo mô hình tăng trưởng ngắn hạn. Khu compound này được định hình như một lựa chọn mang tính chuẩn mực cho chu kỳ mới, với giá trị được tích lũy theo thời gian và phản ánh sự chuyển dịch từ đầu tư theo chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu của thị trường.