Nhiều doanh nghiệp bất động sản, tài chính hết thua lỗ

Mùa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 đang dần hoàn thiện. Ghi nhận cho thấy bất chấp một năm kinh tế thế giới biến động kéo theo loạt thử thách, nhiều doanh nghiệp vẫn “về đích” ngoạn mục. Đáng chú ý, không ít bên chấm dứt chuỗi ngày thua lỗ để có lợi nhuận trở lại.

Đơn cử, Công ty cổ phần Phát triển Nhà thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần 67 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ 2024. Trừ các chi phí, Thuduc House lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng, cải thiện đáng kể với khoản lỗ 284 tỷ đồng trong quý IV/2024.

Luỹ kế cả năm 2025, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng 162% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 110 tỷ đồng, trong khi năm ngoái công ty còn thua lỗ hơn 300 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Thuduc House kể từ năm 2019.

Theo giải trình từ công ty, 2025 sở dĩ lợi nhuận tốt do đây được xác định là năm bản lề để tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh. Thuduc House đã và đang giải quyết các tồn đọng về pháp lý, tái cấu trúc các dự án bất động sản hiện hữu và triển khai các giải pháp đa dạng hóa nguồn thu. Sang năm 2026, Thuduc House sẽ tận dụng lợi thế quỹ đất tại TP Thủ Đức để thúc đẩy các dự án trọng điểm.

Cùng mảng bất động sản, An Gia (mã chứng khoán: AGG) cũng chuyển từ lỗ 52 tỷ đồng trong quý IV/2024 sang lãi 93 tỷ đồng trong quý IV/2025, cả năm báo lãi 360 tỷ đồng.

Hay Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN), quý IV năm qua công ty có lãi trở lại 28 tỷ đồng (cùng kỳ thua lỗ, lãi cả năm đạt 187 tỷ đồng). Đáng nói, động lực tăng trưởng của Nhà Đà Nẵng lại chủ yếu đến từ việc đầu tư chứng khoán.

Tương tự tại DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH), quý IV/2024 công ty này lỗ đến 110 tỷ đồng, quý IV/2025 có lãi trở lại 111 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, DRH Holdings lãi 39 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ lên đến 193 tỷ đồng năm ngoái.

Các công ty từ bất động sản, vật liệu xây dựng đến tài chính vừa có lãi trở lại trong năm 2025, sau thời gian dài thua lỗ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong lĩnh vực tài chính, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã chứng khoán: TIN) là trường hợp “hồi sinh” khi lợi nhuận đảo chiều mạnh từ thua lỗ sang lãi lớn, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, VietCredit ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.303 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lỗ 156 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.073 tỷ đồng, đánh dấu sự trở lại quỹ đạo có lãi sau giai đoạn kinh doanh khó khăn.

Cùng lĩnh vực tài chính, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS), Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG)... cũng chuyển từ thua lỗ trong quý IV/2024 sang có lãi trong quý IV/2025, nhờ doanh thu cải thiện và kiểm soát tốt chi phí.

Một đơn vị cũng vừa chấm dứt chuỗi ngày khó khăn, thua lỗ kéo dài là Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (mã chứng khoán: BTS). Quý IV/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 849 tỷ đồng, giá vốn giảm giúp doanh nghiệp chuyển từ lỗ sang lãi gộp hơn 81 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, công ty đã chính thức lãi trở lại sau 2 năm thua lỗ, với lợi nhuận ròng gần 32 tỷ đồng. Với con số này, Xi măng VICEM Bút Sơn đã vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận. Dù vậy, tại thời điểm 31/12/2025, doanh nghiệp xi măng này vẫn còn lỗ lũy kế hơn 260 tỷ đồng.