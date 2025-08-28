Vingroup ghi dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Lần đầu tiên, toàn bộ hành trình kiến tạo đầy dấu ấn của hệ sinh thái Vingroup được tái hiện trọn vẹn và sống động trong không gian trưng bày lên tới gần 3.400m2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đại biểu tham quan Triển lãm 80 Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc trong ngày khai mạc (Ảnh: BTC).

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội với sự tham gia của 230 gian, quy mô gần 260.000m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Trên tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời rộng 330.000m2, không gian triển lãm của Vingroup bao gồm ba khu vực chính: gian trong nhà tại sảnh H3 nhà triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề Khởi nghiệp kiến quốc có diện tích khoảng 400m2; phần ngoài trời gồm 2.600m2 thuộc khu vực sân Tây có chủ đề Khát vọng bầu trời, vì tương lai xanh và 370m2 tại sân Đông thuộc gian triển lãm của thành phố Hải Phòng.

Khách tham quan gian triển lãm của hệ sinh thái Vingroup tại sảnh H3 - Khởi nghiệp kiến quốc, nơi đang trưng bày mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc (Ảnh: Vingroup).

Tại khu vực triển lãm trong nhà, Vingroup mang tới không gian trưng bày hiện đại, với những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vươn lên từ nội lực của tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, góp phần dẫn dắt sự phát triển của thị trường, khẳng định dấu ấn Việt Nam trên toàn cầu cũng như khát vọng kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Tâm điểm của gian triển lãm là Khối công nghệ - công nghiệp, với các thương hiệu thuộc Liên minh xanh truyền tải thông điệp “Chinh phục thế giới, Kiến tạo trời xanh”. Thông qua một chỉnh thể thống nhất giữa VinFast và các đối tác GSM, V-Green, GF, VinEnergo, Vingroup khẳng định khát vọng, bản lĩnh và tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ trong hành trình chuyển đổi xanh, vươn tầm quốc tế của toàn bộ hệ sinh thái.

Đồng hành với khối công nghiệp là các thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion, VinVentures và VinCSS… những đơn vị đang có bước tiến thần tốc để ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Giữa không gian của Liên minh xanh là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng. Với thiết kế sang trọng, mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, Lạc Hồng 900 LX là biểu tượng tự hào mới của “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” và là tuyên ngôn cho bản lĩnh, trí tuệ Việt. Xung quanh mẫu xe là dàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan.

Những sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion nhận được sự quan tâm đặc biệt (Ảnh: Vingroup).

Kết nối Khối công nghệ - công nghiệp là khu vực Thương mại dịch vụ, được phát triển theo định hướng “Nơi hạnh phúc ngập tràn”, với các công trình tiêu biểu và mô hình đô thị “all in one” (tất cả trong một), đô thị gắn với tiêu chí ESG, góp phần tạo dấu ấn riêng và phản ánh xu hướng phát triển trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Với hệ thống Vinpearl, VinWonders, Vinpearl Golf và VinPalace, doanh nghiệp giới thiệu các trải nghiệm du lịch - nghỉ dưỡng tại 59 cơ sở trên toàn quốc, trải dài từ Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đến TPHCM.

Bên cạnh đó, hành trình 21 năm phát triển của Vincom Retail cũng được ghi lại qua những thước phim về mạng lưới 88 trung tâm thương mại trên khắp các vùng miền, nơi kết hợp hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Ngay sau hai không gian dày đặc dấu ấn kiến tạo rực rỡ của Vingroup là điểm dừng chân đầy cảm xúc tại khu vực Thiện nguyện xã hội với chủ đề “Lan tỏa yêu thương - kiến tạo tương lai bền vững”. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu thành tựu tiên phong đào tạo công dân toàn cầu, với mục tiêu vươn tầm quốc tế mạnh mẽ của Vinschool và VinUni; khám phá hành trình chăm sóc sức khỏe trọn đời và dẫn dắt chuyên môn của Vinmec trong lĩnh vực y tế.

Sứ mệnh phụng sự tiếp tục được nối dài, thể hiện qua thông điệp “Chia sẻ từ tâm - Lan tỏa điều tốt đẹp” của Quỹ Thiện Tâm, Vì Tương lai xanh vươn ra thế giới của Quỹ Vì tương lai xanh và hành trình kết nối trí tuệ toàn cầu về Khoa học và công nghệ… của Quỹ VinFuture và giải thưởng VinFuture.

Khu vực triển lãm thứ hai của Vingroup tọa lạc tại sân Tây với khoảng 2.600m2. Đây cũng là khu vực Vingroup dành trọn vẹn cho chủ đề đang được toàn xã hội quan tâm - Chuyển đổi xanh.

Khu triển lãm mở đầu với VinFast - thương hiệu gắn liền thông điệp “Cùng bạn bứt phá mọi giới hạn” với thiết kế xuyên suốt hình chữ V tượng trưng cho Việt Nam - VinFast - Victory.

Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn dải sản phẩm xe điện của hãng, từ dòng xe đô thị nhỏ gọn như VF 3, các dòng SUV đẳng cấp như VF 9 đến mẫu xe bán tải điện VF Wild hay dòng xe máy điện hiện đại.

Đây là lần đầu tiên, người dân được chiêm ngưỡng mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX, đạt tiêu chuẩn VPAM VR, được sản xuất giới hạn dành cho nguyên thủ và các yếu nhân. Bên cạnh đó, nơi đây còn trưng bày cánh tay robot có khả năng tự động gắp, đặt đồ vật một cách linh hoạt, cùng dàn robot VinMotion với sân khấu trình diễn hào hùng, đi kèm những bước di chuyển linh hoạt, mạnh mẽ.

Gian triển lãm ở sân Tây với khoảng 2.600m2 được Vingroup dành trọn vẹn cho chủ đề Chuyển đổi Xanh, tâm điểm là mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX (Ảnh: Vingroup).

Các đối tác của hệ sinh thái như GSM, Green Future (GF) hay V-Green cũng mang đến triển lãm những giải pháp tối ưu cho giao thông xanh. Đó là GSM với các dòng xe cho kinh doanh dịch vụ như VinFast Limo Green, VinFast Evo Grand, VF 3 và xe buýt điện; là GF với dịch vụ cho thuê xe số 1 Việt Nam; là V-Green với toàn bộ hệ thống sạc đang triển khai, từ trụ AC 11kW đến các trụ sạc siêu nhanh DC 250kW.

VinEnergo - doanh nghiệp đại diện cho trụ cột mới của Vingroup cũng hiện diện tại khu vực ngoài trời, giới thiệu trọn vẹn giải pháp năng lượng xanh cùng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tiên tiến, pin năng lượng mặt trời, turbine gió... mở ra tương lai xanh sạch và an toàn năng lượng cho các thế hệ mai sau.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời lên tới 330.000m2 (Ảnh: Vingroup).

Ở khu vực thứ ba thuộc gian triển lãm của thành phố Hải Phòng ở sân Đông, với chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”, gian trưng bày các sản phẩm của VinFast, Vinpearl VinWonders, Vinpearl Golf đại diện cho những đóng góp của Vingroup vào sự phát triển, hội nhập của kinh tế địa phương, nhất là thành phố Hải Phòng.

Với gần 3.400m² trưng bày, triển lãm của hệ sinh thái Vingroup giới thiệu những thành tựu phát triển trong kỷ nguyên mới, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hướng tới phát triển bền vững và hội nhập, gắn với tinh thần 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.