Vingroup chi 28 triệu USD lập công ty tại Congo, làm dự án 6.300ha

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo đó, công ty con dự kiến có tên Công ty Vingroup DRC Holding S.A.R.L, trụ sở đặt tại quận Gombe, thủ đô Kinshasa. Vingroup lên kế hoạch đầu tư 28 triệu USD, việc góp vốn sẽ được thực hiện theo tiến độ đầu tư đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (Ảnh: Bloomberg).

Mục tiêu hoạt động dự kiến là nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ô tô điện và các lĩnh vực kinh doanh khác trong hệ sinh thái của Vingroup.

Trước đó, vào ngày 25/10, chính quyền TP Kinshasa (Congo) và Vingroup đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300ha, chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập hệ thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Dự án đại đô thị có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô, nằm giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N'djli. Dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng vị trí trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Ngoài bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.