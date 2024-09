Viettel Haiti chiến thắng nhờ triết lý kinh doanh "từ trái tim"

Từng là dự án thử thách khắc nghiệt nhất của Viettel, Natcom (công ty con của Viettel ở Haiti) đang dần hái quả ngọt sau 13 năm kiên trì với triết lý kinh doanh "từ trái tim".

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) - cho biết: "Nếu cần tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm để lao vào những nơi nguy nan, chúng ta hãy nhớ đến hành trình vươn lên số 1 đầy ngoạn mục của tập thể Natcom giữa tình hình đầy căng thẳng tại Haiti".

Lời cam kết từ trái tim

Trở lại hơn 13 năm trước, Viettel ở chặng đầu của chiến lược đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường ra toàn cầu. Hai thị trường Campuchia và Lào đã nhanh chóng đi vào kinh doanh, chiếm lĩnh vị trí số 1 về thị phần chỉ vỏn vẹn sau 2 năm khai trương. Vào thời điểm đó, Haiti là phép thử toàn diện cho bản lĩnh người lính tập đoàn bởi đây là thị trường xa xôi nhất, khác biệt nhất và thiếu thốn nhất.

Với nhiều người Viettel, khoảnh khắc lần đầu bước chân đến Haiti năm 2010 là những ký ức mãnh liệt. Trận động đất lịch sử làm hơn 300.000 người chết tàn phá đất nước nghèo nhất châu Mỹ. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài rời khỏi Haiti để bảo toàn vốn và tài sản. Riêng Viettel - sau rất nhiều cuộc họp đánh giá tình hình vẫn tiếp tục đầu tư như đã cam kết, bất chấp sau động đất là biểu tình, bạo loạn.

Không những thế, tại Haiti, Natcom phải cạnh tranh trực tiếp với "ông lớn" Digicel - nhà đầu tư viễn thông lâu năm đang kinh doanh tại 8 nước vùng Caribbean với nguồn lực dồi dào, tích lũy hạ tầng lớn và chiếm tới 70% thị phần tại thời điểm đó.

Suốt 13 năm qua, để tồn tại và phát triển, Natcom theo đuổi những cam kết bền vững với chính phủ và người dân Haiti, trung thành với tinh thần "nghĩ cho khách hàng, hành động vì khách hàng".

"Đó là một cuộc chạy tiếp sức không ngừng nghỉ từ năm 2011 đến nay, rất nhiều thế hệ người Viettel - Natcom đã không ngừng cố gắng", Tổng giám đốc Natcom Nguyễn Huy Dung chia sẻ.

Haiti những ngày bạo động (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chiến thắng bằng trái tim người lính

Cùng với Việt Nam, năm 2017, Haiti là một trong những thị trường đầu tiên được Viettel phủ sóng 4G hiện đại nhất.

"Việc triển khai 4G là quyết định táo bạo nhưng rất nhạy bén của lãnh đạo Natcom thời kỳ đó", ông Dung nói. Triển khai 4G đã giúp xây dựng nền tảng, tạo đà bứt phá cho Natcom suốt giai đoạn tiếp theo.

Về lý thuyết, ở thị trường bất ổn, nhà đầu tư có xu hướng tối đa hóa lợi nhuận để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư. Từ sai lầm tăng giá của đối thủ, Natcom duy trì chiến lược giá ổn định lâu dài để có được niềm tin bền vững từ khách hàng, là nhà mạng giá rẻ, minh bạch, tử tế.

Tổng giám đốc Natcom khẳng định tại nơi đặc thù như Haiti, người Viettel đã được tôi luyện sự can trường, sự mưu trí, nhanh nhẹn. Khác với các nhà cung cấp viễn thông khác, ở Natcom, ban giám đốc phải đi cơ sở để nắm bắt thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Lãnh đạo và nhân viên cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn, cùng chung một mục tiêu. Đó là điều đối thủ không làm được.

Ở thời điểm biểu tình dâng cao làm tê liệt các tuyến đường, cáp bị chặt cắt, truyền dẫn gián đoạn, trạm "chết", không ứng cứu thông tin được, lãnh đạo công ty cùng với nhân viên sở tại giải thích việc ứng cứu thông tin cũng là phục vụ cho người dân, nên được ủng hộ, tạo điều kiện tiếp cận xử lý sự cố. Ở nơi giao tranh băng đảng, nhân viên Natcom phải khéo léo vận động các bên, chớp thời điểm giao tranh lắng xuống để vào xử lý sự cố.

Chính sự sâu sát, không ngại khó ngại khổ đã giúp Natcom có thể giữ vững mạng lưới thông tin liên lạc trong bất kỳ tình huống nào. "Người Haiti quý người Việt vì tinh thần đi đầu, làm gương ở nơi khó khăn, nguy hiểm", Tổng giám đốc Natcom chia sẻ.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Viettel Haiti (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ bên trong Natcom, yếu tố "nhân hòa" luôn đề cao giữa người Việt với người sở tại. Khi thời cơ đến, công ty phát động phong trào thi đua "We are one" (chúng ta là một) bất kể người Việt hay người Haiti. Phong trào được người sở tại hưởng ứng nhiệt tình, tạo động lực mạnh mẽ, khí thế hăng say để Natcom vươn lên thị phần số 1 trong lĩnh vực di động trong bối cảnh khó khăn trăm bề.

Có được lòng tin của người dân, Natcom càng củng cố sự tin tưởng của Chính phủ Haiti, trở thành đối tác chiến lược cho những dự án công nghệ thông tin lớn. Chính phủ Haiti cũng ngạc nhiên với bối cảnh phức tạp, Natcom vẫn có thể phát triển với tốc độ tăng trưởng hơn 20%/năm.

Riêng về phần Natcom, Tổng giám đốc Nguyễn Huy Dung tự tin nếu đã đứng vững trong bạo loạn, Natcom có thể phát triển bền vững.

"Chúng ta đóng góp nhiều cho phát triển viễn thông, phát triển xã hội, minh bạch tử tế với khách hàng, đóng góp thuế, được người dân và Chính phủ tin tưởng, ủng hộ. Chúng ta có vị thế nhất định ở Haiti", Tổng giám đốc Natcom khẳng định.