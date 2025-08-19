Khởi công Trạm biến áp 110kV, bổ sung nguồn điện cho Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

Đây là công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập EVNCPC (7/10/1975-7/10/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Chí Cường - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Trừ - Phó giám đốc Sở Công Thương; ông Đinh Quang Cường - Phó chánh Văn phòng UBND thành phố; đại diện lãnh đạo xã Núi Thành, Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: EVNCPC).

Về phía ngành điện có ông Trình Trung Phương - Thành viên Hội đồng thành viên EVNCPC; ông Lê Hồng Cương - Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng; ông Trần Xuân Hưng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung cùng đại diện đơn vị thi công và các ban chức năng của EVNCPC.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới một trạm biến áp 110kV công suất 2x63 MVA, 0,03km đường dây 110kV và 5 xuất tuyến trung áp 22kV dài hơn 5,2km. Công trình do EVNCPC làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành và đóng điện trong quý III/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trình Trung Phương, Thành viên Hội đồng thành viên EVNCPC, cho biết công trình nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai và khu vực phụ cận; đồng thời tăng cường khả năng liên kết, dự phòng công suất giữa các trạm 110kV trong khu vực, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất và tối ưu hóa vận hành hệ thống.

Ông Trình Trung Phương nhấn mạnh: “EVNCPC cam kết tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và EVNCPC bấm nút khởi công dự án (Ảnh: EVNCPC).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của EVNCPC, các sở ngành và chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, hoàn tất thủ tục để dự án có thể triển khai.

Ông Trần Chí Cường khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của khu vực, đảm bảo hạ tầng năng lượng cho công nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Bắc Chu Lai và vùng phụ cận. Thúc đẩy kết nối vùng, khai thác tiềm năng sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thể hiện cam kết của ngành điện trong việc “đi trước một bước” về bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển bền vững.

Thiết bị máy móc phục vụ thi công dự án (Ảnh: EVNCPC).

Lễ khởi công diễn ra trong bối cảnh sáng 19/8, trên cả nước đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh.

Dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải khi đưa vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện đời sống người dân, mà còn tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.