TAKAS Technology và CMC ATI bắt tay góp phần thúc đẩy AI tại Việt Nam

TAKAS Technology và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC ATI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu phát triển và thương mại hóa các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến tại Việt Nam.

Ông Đỗ Ngọc Phi Cường - Giám đốc TAKAS Technology (trái) và TS. Đặng Minh Tuấn - Viện trưởng CMC ATI (phải) tại lễ ký kết hợp tác chiến lược (Ảnh: BTC).

Theo nội dung hợp tác, TAKAS Technology sẽ phối hợp cùng CMC ATI nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực then chốt như: nhận diện khuôn mặt, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và tích hợp AI và IoT. Hoạt động hợp tác không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản phẩm, mà còn mở rộng kênh thương mại tới thị trường phía Nam và quốc tế.

TAKAS Technology và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC tại buổi lễ ký kết (Ảnh: BTC).

TS. Đặng Minh Tuấn cho biết, CMC ATI hiện sở hữu năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi vững mạnh, nhất là trong AI và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để đưa các thành quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào ứng dụng thực tiễn và mang lại giá trị thương mại, cần sự đồng hành của những đối tác có thế mạnh triển khai và tiếp cận thị trường như TAKAS Technology.

Về phía TAKAS Technology, ông Đỗ Ngọc Phi Cường nhấn mạnh, sự kết hợp này sẽ tạo ra những sản phẩm công nghệ đáp ứng xu thế, đủ sức cạnh tranh ở cả thị trường khu vực và toàn cầu.

Ông Cường khẳng định, CMC ATI với thế mạnh công nghệ lõi, hạ tầng hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, khi kết hợp cùng lợi thế ứng dụng, triển khai và tầm nhìn thị trường của TAKAS Technology, sẽ hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ ý tưởng đến hiện thực hóa.

TAKAS Technology và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC thảo luận các nội dung liên quan đến ký kết (Ảnh: BTC).

Hai bên cũng đặt mục tiêu đồng tổ chức các hội thảo chuyên môn, chương trình ươm mầm khởi nghiệp công nghệ và kết nối cộng đồng nghiên cứu, phát triển, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “Made in Vietnam” bền vững.