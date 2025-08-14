Hành trình vươn mình của Đức Phong trong ngành cơ khí Việt

Thiết bị cơ khí Đức Phong - Giải pháp toàn diện nhu cầu sản phẩm cơ khí

Được thành lập vào 21/4/2022, Thiết bị cơ khí Đức Phong đang dần vươn mình, khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường. Trải qua nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay công ty đã phát triển hệ thống phân phối phủ rộng toàn quốc, với hai chi nhánh chính tại Hà Nội và TPHCM.

Với mục tiêu trở thành đối tác hàng đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị cơ khí, Thiết bị cơ khí Đức Phong cung cấp danh mục sản phẩm phong phú, phục vụ đầy đủ các nhu cầu sử dụng từ cá nhân, xưởng sửa chữa cho đến nhà máy sản xuất công nghiệp

Một số dòng sản phẩm chủ lực của Đức Phong gồm: Các dòng máy hàn như máy hàn cơ, máy hàn TIG, máy hàn laser, máy hàn que điện tử, máy hàn MIG/MAG, máy cắt Plasma, và các dòng máy hàn điện tử khác.

Các loại máy CNC chính hãng do Đức Phong phân phối gồm: máy tiện CNC, máy mài CNC, máy phay CNC đến từ thương hiệu HARDINGE. Ngoài ra, Đức Phong phân phối thiết bị tự động hóa, robot công nghiệp, hộp số, hộp giảm tốc MAKISHINKO, …

Bên cạnh đó Đức Phong cung cấp các loại phụ kiện cơ khí, vật tư tiêu hao,dụng cụ cắt, dao phay, mũi khoan từ những thương hiệu nổi tiếng: EROJET, YT, TEAGUTEC, WIDIN, TECHNICUT, NANOLOY,…

Các loại dụng cụ cầm tay như khoan cầm tay, máy cưa cầm tay, cờ lê, tua vít, …Thiết bị khí nén, máy bơm hơi, máy siết bu lông, các dòng máy chuyên dụng.

Đức Phong gặp gỡ đối tác tư vấn, lắp đặt robot tự động hóa (Ảnh: Thiết bị cơ khí Đức Phong).

Ưu điểm vượt trội và giá trị mà Đức Phong đem lại tạo nên sự khác biệt

Đại diện Thiết bị cơ khí Đức Phong cho biết để tạo nên sự khác biệt, tin tưởng từ phía khách hàng, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn trong từng sản phẩm, đây cũng là phương châm và là kim chỉ nam của doanh nghiệp. Trong thị trường cơ khí đầy cạnh tranh, điều mà Đức Phong mang lại không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn là cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển.

“Sản phẩm cam kết chính hãng, rõ ràng nguồn gốc từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế, đầy đủ CO, CQ kiểm định. Tư vấn kỹ thuật chi tiết, hướng dẫn lựa chọn thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách, giải đáp và đưa ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp từ đội ngũ chuyên gia. Đức Phong mang lại chính sách bảo hành, hỗ trợ hậu mãi chuyên nghiệp. Mô hình siêu thị cơ khí kết hợp giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin, đặt hàng nhanh chóng”, đại diện đơn vị khẳng định.

Đức Phong không chỉ là nhà bán thiết bị, mà còn định hướng trở thành đơn vị cung cấp giải pháp vận hành và đầu tư thiết bị hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp từ bước đầu tư đến khi thiết bị đi vào hoạt động ổn định.

Thiết bị cơ khí Đức Phong hiện đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng trên toàn quốc, trong đó có nhiều khách hàng doanh nghiệp sản xuất lớn tại các khu công nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, TPHCM…

Thiết bị cơ khí Đức Phong gặp gỡ đại diện thương hiệu MAKISHINKO (Ảnh: Thiết bị cơ khí Đức Phong).

Tầm nhìn tương lai và lời cam kết từ Đức Phong

Chia sẻ về hành trình phát triển của Thiết bị cơ khí Đức Phong trong tương lai, ông Vũ Văn Đức - CEO và người sáng lập công ty, cho biết: “Đức Phong không chỉ kinh doanh thiết bị, mà còn mong muốn góp phần xây dựng một ngành cơ khí hiện đại, và có chiều sâu tại Việt Nam. Mục tiêu của Đức Phong trong 5 năm tới là trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong số hóa ngành phân phối thiết bị cơ khí, phát triển các nền tảng hỗ trợ kỹ thuật - nâng cao sản xuất toàn diện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí”.

Giám đốc Vũ Văn Đức cùng lời hứa và tầm nhìn trong tương lai (Ảnh: Thiết bị cơ khí Đức Phong).

Từ quan điểm kinh doanh truyền thống, ông Đức đã nhấn mạnh vào các nền tảng công nghệ, mở rộng các kênh hỗ trợ khách hàng qua website, Zalo, livestream kỹ thuật, và tích hợp AI để nâng cao trải nghiệm tư vấn. Đức Phong đặt mục tiêu trở thành đơn vị phân phối thiết bị cơ khí hàng đầu, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, đảm bảo hành trình sản xuất tự động hóa, thông minh và bền vững.

Thông tin liên hệ:

Thiết bị cơ khí Đức Phong

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 32V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội

Chi nhánh: 228/55, Thống Nhất, phường Gò Vấp, TPHCM

Điện thoại: 098 5779287

Email: info@ducphong.vn

Website: https://ducphongstore.vn/