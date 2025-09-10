Vietravel Airlines tuyển vị trí lương 318 triệu đồng/tháng

Vietravel Airlines vừa đăng tải thông tin tuyển dụng một số vị trí gồm cơ trưởng, cơ phó, DPE (giáo viên đánh giá bay) và LSC/FI (giáo viên).

Theo công bố của hãng, mức lương sau thuế dự tính với vị trí DPE là 318 triệu đồng/tháng, LSC/FI là 288 triệu đồng/tháng. Đối với vị trí cơ trưởng và cơ phó, mức lương lần lượt là 202 triệu đồng và 120 triệu đồng/tháng. Hãng đặt ra yêu cầu cụ thể về kinh nghiệm cho từng vị trí.

Ngoài lương thì hãng cũng đưa ra nhiều phúc lợi như được mua nhà của Tập đoàn T&T ưu đãi, được vay vốn ưu đãi tại SHB...

Mặt bằng lương ngành hàng không tại Việt Nam tương đối đều nhau giữa các hãng (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Vietravel Airlines được thành lập tháng 4/2020 với vốn điều lệ ban đầu 700 tỷ đồng, trở thành hãng hàng không thứ 6 tại Việt Nam. Từ cuối năm 2024, nhóm doanh nghiệp liên quan Tập đoàn T&T Group bất ngờ trở thành cổ đông chiến lược, nắm khoảng 75% vốn của hãng.

Tháng 4, Vietravel Airlines tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu ông Đỗ Vinh Quang vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và sau đó giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai của ông Đỗ Quang Hiển (còn gọi là bầu Hiển). Ông Quang hiện là Phó chủ tịch T&T Group, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội.

Trước chiến lược “chiêu hiền đãi sĩ” thông qua chính sách lương thưởng cạnh tranh, Vietravel Airlines cũng vừa công bố mục tiêu tăng trưởng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc trong năm nay, tập trung đồng nhất dòng Airbus A321/A320. Hiện hãng sở hữu 3 tàu bay riêng.

Theo tìm hiểu, con số lương của cơ trưởng Vietravel Airlines đưa ra nằm trong mặt bằng chung hiện nay.

Hồi đầu năm, chuyên trang hàng không Aviation A2Z tiết lộ mức lương phi công của Vietnam Airlines và VietJet Air năm 2025. Theo đơn vị này, mức lương của các cơ trưởng tại Vietnam Airlines có xu hướng dao động từ 10.000 đến 18.000 USD/tháng (khoảng 251-451 triệu đồng/tháng), tương đương 120.000-216.000 USD/năm (3-5,4 tỷ đồng/năm). Mức lương sẽ tùy thuộc vào thâm niên và kinh nghiệm làm việc.

Còn tại Vietjet, cơ trưởng sẽ có hợp đồng làm việc kéo dài 2-3 năm, hoặc có thể gia hạn khi hết nhiệm kỳ và thu nhập từ 8.000 đến 12.000 USD/tháng (khoảng 200-300 triệu đồng/tháng), tương đương 96.000-144.000 USD/năm (2,4-3,6 tỷ đồng/năm).