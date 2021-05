Viên kim cương hồng tím siêu hiếm đã được bán với giá 29,3 triệu USD

Dân trí Một viên kim cương hồng tím vừa được bán giá 29,3 triệu USD tại sàn đấu giá Hồng Kông, cũng là viên kim cương lớn nhất thuộc dòng hồng tím siêu hiếm này từng được bán đấu giá.

Viên kim cương hồng tím thuộc dòng siêu hiếm về độ "sống động lạ mắt" và kích thước khủng đã được bán với giá 29,3 triệu USD (Ảnh: Getty).

Theo nhà đấu giá Christie's, viên kim cương có tên gọi là "The Sakura" - tiếng Nhật có nghĩa là hoa anh đào, với màu hồng tím lạ và kích thước "khủng" 15,8 carat.

Đây là một trong số những viên kim cương hồng tím hiếm hoi được xếp vào dòng "sống động lạ mắt" bởi độ sâu của màu sắc và "hoàn mỹ bên trong", có nghĩa là không hề có tì vết.

Nhà đấu giá Christie's cho biết, viên kim cương hoa anh đào trên đã được một người châu Á mua hôm 23/5. Tuy nhiên, sàn đấu giá này không được cung cấp thông tin chi tiết về người mua.

Ngoài "The Sakura", một viên kim cương hồng 4,2 carat hình trái tim cũng được bán với giá 6,6 triệu USD trong phiên đấu giá này.

Bà Vickie Sek, Chủ tịch bộ phận trang sức châu Á - Thái Bình Dương của Christie's cho biết, tỷ lệ giao dịch thành công và mức giá cao đối với các viên kim cương màu có chất lượng hàng đầu cho thấy nhu cầu của thị trường vẫn mạnh.

Viên kim cương hoa anh đào này đã đánh bại kỷ lục trước đó của viên kim cương hồng tím nặng 14,8 carat có tên "The Spirit of the Rose" (tạm dịch là linh hồn của hoa hồng). Theo đó, tháng 11 năm ngoái, "The Spirit of the Rose" đã được bán với giá hơn 27 triệu USD tại một cuộc đấu giá do sàn Sotheby's tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ).

Kim cương hồng luôn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp và sự hiếm có. Màu hồng trong kim cương là do sự biến dạng của mạng tinh thể phân tử, đây là một sự cố ngẫu nhiên. Điều này khiến cho những viên kim cương hồng cực kỳ khó cắt. Chỉ có 1% viên kim cương hồng có kích thước lớn hơn 10 carat và chỉ 4% được xếp vào dòng "sống động lạ mắt".

Năm 2017, một viên kim cương hồng nặng 59,6 carat có tên "CTF Pink Star" đã được bán với giá 71,2 triệu USD tại Hồng Kông, cũng là viên kim cương hồng đắt nhất hiện nay.

