Vì sao nhiều tỷ phú ngồi trên núi tiền vẫn sống tiết kiệm, giản dị?

Giữa lúc lạm phát vẫn bào mòn túi tiền của hàng triệu hộ gia đình, chi phí sinh hoạt leo thang và bất ổn địa chính trị phủ bóng kinh tế toàn cầu, giới tỷ phú lại đang bước vào một giai đoạn thịnh vượng chưa từng thấy.

Theo báo cáo công bố đầu năm nay của Oxfam được Reuters dẫn lại, tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đã đạt khoảng 18.300 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử ghi nhận. Đáng chú ý, số lượng tỷ phú thế giới lần đầu tiên vượt mốc 3.000 người.

Đơn vị đưa báo cáo nhận định, tốc độ tích lũy tài sản của nhóm siêu giàu đang nhanh hơn nhiều so với tăng trưởng thu nhập của tầng lớp trung lưu và người lao động, làm gia tăng lo ngại về bất bình đẳng và sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực.

Tổng tài sản của giới tỷ phú toàn cầu được cho là đã tăng lên khoảng 18.300 tỷ USD trong năm 2025, mức cao nhất từng được ghi nhận (Minh họa: iStock).

Tuy nhiên, đằng sau những con số “khổng lồ” ấy là một nghịch lý thú vị, đó là nhiều tỷ phú lại không sống như hình dung phổ biến về sự giàu có. Thay vì biệt thự xa hoa, siêu xe hay tiêu dùng phô trương, họ chọn một lối sống giản dị, thậm chí khắc khổ.

Càng giàu càng… tiêu ít

Một trong những ví dụ kinh điển nhất là Warren Buffett - Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway và là một trong những người giàu nhất thế giới.

Theo Business Insider, Buffett vẫn sống trong ngôi nhà ông mua từ năm 1958 tại Omaha (Mỹ) với giá chỉ 31.500 USD. Ông lái xe phổ thông, ít khi mua đồ xa xỉ và nổi tiếng với thói quen ăn sáng ở McDonald’s, thậm chí chọn món dựa trên diễn biến thị trường chứng khoán.

Buffett từng nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Bạn không cần phải sống như một tỷ phú để trở thành tỷ phú”. Phần lớn tài sản của ông không nằm ở tiền mặt hay hàng xa xỉ, mà ở cổ phần doanh nghiệp, tài sản đầu tư dài hạn và dòng tiền bền vững.

Nhưng không chỉ những tỷ phú thế hệ cũ mới chọn cách sống tiết kiệm. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, từng gây chú ý khi vẫn lái chiếc Honda Accord cũ trong nhiều năm, ngay cả khi đã trở thành người giàu nhất thế giới. Business Insider cho biết Bezos luôn xem chi tiêu cá nhân là thứ yếu, trong khi ưu tiên gần như tuyệt đối cho đầu tư, mở rộng doanh nghiệp và công nghệ dài hạn.

Một trường hợp khác thường được nhắc đến là Mark Zuckerberg. Nhà sáng lập Meta nổi tiếng với phong cách ăn mặc “đồng phục” áo thun xám, quần jeans và thói quen giảm thiểu các quyết định tiêu dùng không cần thiết. Zuckerberg từng giải thích rằng việc đơn giản hóa lựa chọn hàng ngày giúp ông dành năng lượng cho những quyết định quan trọng hơn trong kinh doanh.

Xu hướng này cũng xuất hiện rõ rệt ở thế hệ tỷ phú trẻ trong lĩnh vực công nghệ. Fortune dẫn câu chuyện của Lucy Guo, đồng sáng lập Scale AI và hiện là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Dù sở hữu khối tài sản tỷ USD, Guo vẫn lái Honda Civic, mua quần áo giá rẻ và tránh xa lối sống hào nhoáng. Lucy Guo gọi triết lý sống của mình là: “Act broke, stay rich” - sống như người không giàu để giữ được sự giàu có lâu dài. Theo cô, việc kiểm soát chi tiêu giúp duy trì tự do tài chính, khả năng đầu tư linh hoạt và tránh áp lực hình ảnh xã hội.

Các chuyên gia được Fortune và Business Insider phỏng vấn cho rằng, đây không phải là sự keo kiệt, mà là một chiến lược tài chính có tính toán.

Lối sống giản dị - chiến lược tài chính của giới siêu giàu

Theo các nhà phân tích, việc nhiều tỷ phú chọn sống tiết kiệm phản ánh cách họ nhìn nhận giá trị của tiền bạc. Với họ, tiền không phải để tiêu dùng phô trương, mà là công cụ tạo quyền kiểm soát và an toàn tài chính.

Các đặc điểm chung trong cách tiêu tiền của giới tỷ phú thường bao gồm:

Ưu tiên đầu tư hơn tiêu dùng: Phần lớn tài sản nằm ở cổ phiếu, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, không phải hàng xa xỉ.

Hạn chế chi phí cố định cao: Tránh duy trì lối sống đắt đỏ khiến dòng tiền bị “khóa chặt”.

Giữ thanh khoản và sự linh hoạt: Dễ xoay chuyển khi thị trường biến động hoặc xuất hiện cơ hội đầu tư mới.

Giảm rủi ro hình ảnh và áp lực xã hội: Không bị cuốn vào cuộc đua khoe mẽ tài sản.

Warren Buffett và Bill Gates, hai trong số những người giàu nhất thế giới, nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, giản dị và cam kết làm từ thiện mạnh mẽ (Ảnh: Gates Notes).

Oxfam lưu ý rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, khả năng giữ tiền và kiểm soát chi tiêu đôi khi quan trọng không kém việc kiếm thêm tiền. Điều này lý giải vì sao nhiều tỷ phú, dù tài sản tăng mạnh, vẫn duy trì lối sống giản dị suốt nhiều năm.

Các chuyên gia cũng cho rằng lối sống này mang lại lợi thế tâm lý: ít áp lực, ít phụ thuộc vào thu nhập ngắn hạn và tránh được những cú sốc tài chính khi thị trường đảo chiều.

Khi tài sản tỷ phú thế giới đã vượt 18.000 tỷ USD, nghịch lý “càng giàu càng sống giản dị” không còn là câu chuyện cá biệt, mà đã trở thành một xu hướng rõ nét. Đằng sau sự tiết kiệm ấy là tư duy tài chính dài hạn, nơi giàu có không nằm ở những gì phô bày ra bên ngoài, mà ở khả năng giữ, bảo toàn và làm cho tài sản tiếp tục sinh sôi theo thời gian.