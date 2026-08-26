Vì sao cổ phiếu Techcombank tăng kịch trần?

Phiên giao dịch 26/8 khép lại với đà tăng mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index dừng tại 1.821,32 điểm, tăng gần 30 điểm. HNX và UpCOM lần lượt dừng tại 281,96 điểm và 126,89 điểm. Thanh khoản ba sàn vào mức 21.000 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, các nhóm cổ phiếu chủ chốt như bất động sản, dầu khí, tài chính và bán lẻ cùng tăng điểm, dòng tiền phân hóa mạnh hơn phiên hôm qua.

Ở nhóm tài chính, mã TCB của Techcombank "bùng nổ" khi tăng hết biên độ, thanh khoản gần 40 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu của ngân hàng này đóng cửa tại vùng giá cao nhất một tháng, lên 33.450 đồng.

Cổ phiếu Techcombank tăng kịch trần trong bối cảnh Reuters đưa tin BNP Paribas và KB Kookmin Bank đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt để mua lại ít nhất 15% cổ phần tại Techcombank, với tư cách là nhà đầu tư chiến lược. BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc là 2 ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Nếu các bên đạt được thỏa thuận, mức định giá cho 15% cổ phần tại ngân hàng tư nhân lớn thứ 3 Việt Nam (xét về tổng tài sản) sẽ vào khoảng 2 tỷ USD, cao hơn 55% so với giá thị trường hiện tại.

KB Kookmin Bank cho biết họ sẽ không bình luận về các đồn đoán trên thị trường, tuân theo quy định về thị trường vốn và công bố thông tin của Hàn Quốc. Người phát ngôn của Techcombank và BNP Paribas cũng đều từ chối bình luận về thông tin này với Reuters.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh ngân hàng nước ngoài đang tìm cách mở rộng chỗ đứng tại Việt Nam, thông qua việc cấp các khoản vay ngoại tệ cho các ngân hàng nội địa. Nhiều ngân hàng ngoại hiện hoạt động tại Việt Nam qua hình thức chi nhánh và có thể sẽ có thêm ngân hàng gia nhập theo kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Chính phủ, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Trên thực tế, cũng đã có các ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc đã là cổ đông chiến lược tại một số ngân hàng lớn của Việt Nam, điển hình là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản, đơn vị đã mua 15% cổ phần VPBank vào năm 2023.

Việt Nam hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 30% đối với phần lớn ngân hàng. Tại Techcombank, tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện vào khoảng 20,5%. Các nguồn tin cho biết các bên quan tâm đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu.

Về phía Techcombank, ngân hàng này từ lâu đã khẳng định sẵn sàng đón nhận nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và là một trong số ít ngân hàng tư nhân lớn của Việt Nam chưa có đối tác chiến lược dạng này. Đối với BNP Paribas hay KB Kookmin, một cổ phần tại Techcombank sẽ mang lại cơ hội tiếp cận tầng lớp trung lưu đang mở rộng của Việt Nam, nhu cầu quản lý tài sản gia tăng và mảng ngân hàng phục vụ khách hàng cá nhân cao cấp đang tăng trưởng nhanh.

Cả BNP Paribas và KB Kookmin hiện đều đã có chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM, trong khi KB Financial Group, công ty mẹ của Kookmin cũng đang nắm cổ phần chi phối tại một công ty chứng khoán ở Việt Nam.

Được thành lập năm 1993, Techcombank hiện phục vụ hơn 18 triệu khách hàng và chiếm hơn một nửa phân khúc khách hàng giàu có và khá giả tại Việt Nam vào cuối năm 2025, theo báo cáo thường niên của ngân hàng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,273 triệu tỷ đồng (khoảng 48,76 tỷ USD), tiền gửi khách hàng đạt 697.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm tăng 22,5% so với cùng kỳ, đạt 18.500 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu nhập từ phí.