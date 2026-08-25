Con số bất ngờ về lượng thịt trâu Ấn Độ giá siêu rẻ từ vụ "Hải Sapa TV"

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải (Hải "Sapa TV") để điều tra về tội Lừa dối khách hàng. Theo cơ quan điều tra, Hải cùng vợ đã dùng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ để chế biến, quảng cáo thành "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc", sau đó in logo Hải Sapa TV và bán ra thị trường.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận, đặt ra câu hỏi về nguồn gốc và giá bán của sản phẩm được quảng cáo là đặc sản vùng cao Tây Bắc. Thịt trâu Ấn Độ đông lạnh nhập khẩu về Việt Nam có giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg, trong khi sản phẩm trâu gác bếp mang thương hiệu Hải "Sapa TV" từng được rao bán trong hơn 3 năm với giá lên tới trên 1 triệu đồng/kg.

Hải "Sapa TV" bán trâu gác bếp "nguồn gốc Ấn Độ" giá hơn 1 triệu đồng/kg

Cụ thể, Hải "Sapa TV" từng công bố giá bán 499.000-550.000 đồng/gói, tương đương 1-1,1 triệu đồng/kg. Trong một phiên livestream, Hải lý giải mức giá này dựa vào giá thịt trâu tươi trên thị trường khoảng 250.000-280.000 đồng/kg và cần khoảng 3kg thịt tươi để làm ra 1kg thành phẩm khô. Hải cho rằng mức giá khoảng 1 triệu đồng/kg là hợp lý.

Về nguồn gốc sản phẩm, Hải từng giới thiệu thịt trâu gác bếp của mình có mã vạch để truy xuất nguồn gốc, đồng thời khẳng định sản phẩm được kiểm soát về chất lượng. Trên website còn giới thiệu đây là "trâu tươi ướp chuẩn người Thái hun khói bếp", được làm theo cách chế biến truyền thống của người Thái.

Một gói thịt trâu gác bếp Tây Bắc trọng lượng 500gram có giá bán 550.000 đồng (Ảnh: Sapa TV).

Từ năm 2022, sản phẩm thịt trâu sấy này được vợ chồng Hải đưa vào kinh doanh và bán rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là một trong những sản phẩm chủ lực trong hệ thống kinh doanh đặc sản Tây Bắc của Hải, được đóng gói, in logo "Hải Sapa TV" và quảng bá dưới thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2022-2025, vợ Hải đã mua khoảng 30 tỷ đồng sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay từ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, sử dụng nguyên liệu thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tháng 6/2025, Hải "Sapa TV" từng gỡ nhiều sản phẩm chủ lực, trong đó có trâu gác bếp, khỏi giỏ hàng trên kênh bán hàng trực tuyến khi cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố nhiều vụ án buôn bán hàng giả là thực phẩm. Khi đó, Hải giải thích doanh thu các mặt hàng đặc sản giảm hơn 90% so với cùng kỳ, nên việc duy trì sản phẩm trên sàn không còn hiệu quả và có nguy cơ bị khóa giỏ hàng.

Việt Nam nhập hơn 86.000 tấn thịt trâu, vì sao thị trường gần như "vô hình"?

Đáng chú ý, Ấn Độ hiện là một trong những nguồn cung thịt trâu nhập khẩu lớn của Việt Nam, với lượng thịt nhập khẩu tăng mạnh trong năm nay.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 408.500 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng và 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thịt trâu tươi, đông lạnh chiếm 21,1% tổng lượng và 30,9% về trị giá. Từ tỷ trọng này, có thể ước tính Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 86.200 tấn thịt trâu tươi, đông lạnh, trị giá khoảng 370,8 triệu USD trong 5 tháng đầu năm.

Như vậy, giá nhập khẩu bình quân của nhóm thịt trâu này vào khoảng 4.301 USD/tấn, tương đương 4,3 USD/kg (khoảng 112.000 đồng/kg nếu tính theo tỷ giá 26.000 đồng/USD).

Riêng với thị trường Ấn Độ, đây là nguồn cung thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam. Trong 5 tháng, Việt Nam nhập khẩu 92.300 tấn từ thị trường này, trị giá 390,61 triệu USD, chiếm 22,61% tổng lượng nhập khẩu, tăng 33% về số lượng. Phần lớn thịt nhập khẩu từ Ấn Độ là thịt trâu và thịt bò.

Trên thị trường, thịt trâu Ấn Độ đông lạnh được bán với nhiều mức giá nhưng nhìn chung khá rẻ, tùy phần thịt và đơn vị cung cấp. Theo bảng giá của một số đơn vị kinh doanh thịt đông lạnh nhập khẩu, thịt trâu Ấn Độ có giá phổ biến từ khoảng 65.000-143.000 đồng/kg.

Thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ sau khi được rã đông (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong đó, thịt vụn khoảng 65.000 đồng/kg, nạm bụng 70.000 đồng/kg, nạm sườn 75.000 đồng/kg, nạc vai 78.000-125.000 đồng/kg; má trâu khoảng 94.000-95.000 đồng/kg; nạc mông 128.000 đồng/kg, nạc đùi khoảng 140.000 đồng/kg, thăn ngoại 105.000-143.000 đồng/kg. Các sản phẩm thường được đóng theo thùng 18-25kg.

Trong số các phần thịt này, những phần nhiều thịt nạc như thăn, nạc mông, nạc đùi có đặc điểm phù hợp để chế biến các sản phẩm thịt khô, trong đó có thịt trâu gác bếp.

Theo Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nguyên nhân khiến thịt trâu Ấn Độ ngày càng chiếm ưu thế tại Việt Nam đến từ hai yếu tố chính. Trước hết, giá thành thấp giúp các sản phẩm thịt từ Ấn Độ dễ dàng cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, nguồn cung trong nước suy giảm trong nhiều năm gần đây, do hiệu quả chăn nuôi trâu không cao và diện tích chăn thả bị thu hẹp. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng thịt trâu bò vẫn duy trì ở mức cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò nguồn cung thịt, trâu Murrah còn tham gia vào quá trình cải thiện chất lượng đàn trâu tại Việt Nam thông qua các chương trình lai tạo.

Dù Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn thịt trâu, sản phẩm này dường như chưa xuất hiện tương xứng trên thị trường bán lẻ. Tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thịt, nhà hàng, quán ăn hay nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến, người tiêu dùng không dễ nhận diện đâu là thịt trâu nhập khẩu.

Theo các chuyên gia, việc doanh nghiệp nhập khẩu thịt trâu với giá rẻ để kinh doanh là hoạt động thương mại bình thường nếu tuân thủ đầy đủ quy định về nhập khẩu và an toàn thực phẩm. Vấn đề nằm ở khâu tiêu thụ, khi việc không minh bạch về nguồn gốc thịt có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí lừa dối người tiêu dùng.