Lộ doanh nghiệp đứng sau nguồn hàng trâu Ấn Độ của Hải "Sapa TV"

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải (Hải "Sapa TV") để điều tra về tội Lừa dối khách hàng. Theo cơ quan điều tra, Hải cùng vợ quảng cáo thịt trâu sấy làm từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Ngoài Hải, vợ ông là Bùi Thị Kim Tuyên và Giám đốc Công ty Hoàng Nam là Phạm Văn Hà cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Doanh nghiệp cung cấp hàng đã ngừng kinh doanh

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam là doanh nghiệp đứng sau nguồn cung ứng sản phẩm thịt trâu sấy Ấn Độ quy mô lớn cho hệ thống kinh doanh của Hải Sapa TV từ năm 2022 đến 2025 để tiêu thụ trên thị trường.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam được thành lập tháng 1/2021, trụ sở đăng ký tại đường Đặng Trần Côn (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp là ông Phạm Văn Hà. Doanh nghiệp có ngành nghề chính là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt với vốn điều lệ 3 tỷ đồng.

Huấn "Hoa Hồng", Hải "Sapa TV" và Phú Lê trong một phiên livestream bán hàng của Hải "Sapa TV" hồi năm 2024 (Ảnh: Sapa TV).

Trong đó, ông Phạm Văn Hà góp 1,53 tỷ đồng (51% vốn); bà Vũ Thị Kim Ngân góp 300 triệu đồng (10% vốn); ông Lê Anh Đại góp 1,17 tỷ đồng (39% vốn). Doanh nghiệp do ông Hà giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đáng chú ý theo cập nhật mới nhất, hiện nay doanh nghiệp này đang tạm ngừng kinh doanh.

Trâu Ấn Độ được "phù phép" thành trâu gác bếp Hà Giang, Tây Bắc tràn lan

Tình trạng thịt trâu nhập khẩu được chế biến, quảng cáo dưới tên gọi khác đang được cơ quan chức năng phát hiện tại nhiều địa phương. Tại Đồng Nai mới đây, cơ quan Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô giả khô bò do Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods Lê Văn Tình cầm đầu.

Từ tháng 5/2025, doanh nghiệp này đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc Ấn Độ, giá trị gần 18 tỷ đồng, để chế biến thành khoảng 65 tấn khô bò, bán với giá trung bình 330.000 đồng/kg, thu khoảng 21 tỷ đồng.

Trước đó hồi tháng 8/2025, tại Phú Thọ, Công an tỉnh cũng triệt phá vụ án tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD. Theo cơ quan chức năng, cơ sở này sản xuất, tiêu thụ hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng.

Đáng chú ý, lực lượng công an phát hiện một khu vực có nhiều cơ sở cùng sản xuất thịt trâu gác bếp nhái, với lượng nguyên liệu đầu vào lên tới vài nghìn tấn, phần lớn là thịt trâu Ấn Độ nhưng được quảng cáo, tiêu thụ dưới tên thịt trâu Hà Giang.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong quý II, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam với 56.600 tấn, giá trị 254,27 triệu USD, tăng 40,9% về lượng và tăng 78,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Phần lớn thịt nhập từ thị trường này là thịt trâu và thịt bò.

Thịt trâu gác bếp do Hải "Sapa TV" phân phối (Ảnh: Sapa TV).

Riêng thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2023, Việt Nam nhập khoảng 130.800 tấn, tăng lên 194.060 tấn năm 2024. Năm 2025, nước ta nhập 188.700 tấn, giá trị 681,32 triệu USD, giảm 2,8% về lượng nhưng tăng 5,6% về giá trị so với năm 2024.

Tuy nhiên, lượng thịt trâu nhập khẩu lớn lại không dễ nhận diện trên thị trường khi nhiều sản phẩm chế biến không ghi rõ nguồn nguyên liệu là thịt trâu nhập khẩu.

Trên thị trường, thịt trâu Ấn Độ đông lạnh được bán với nhiều mức giá nhưng ở mức khá rẻ. Theo bảng giá của một đơn vị kinh doanh thịt đông lạnh nhập khẩu ở Hà Nội, các loại thịt trâu Ấn Độ được bán giá khá rẻ chỉ khoảng 65.000-128.000 đồng/kg.

Thịt vụn có giá thấp nhất, khoảng 65.000 đồng/kg; nạm bụng 70.000 đồng/kg, nạm sườn 75.000 đồng/kg, nạc vai 78.000 đồng/kg. Trong khi đó, thăn nội có giá 128.000 đồng/kg và thăn ngoại 105.000 đồng/kg. Các sản phẩm chủ yếu được đóng theo thùng 18-25kg.