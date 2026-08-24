Cổ đông Techcombank sắp nhận thêm cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã TCB) dự kiến phát hành 3,5 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngân hàng cũng công bố phát hành ESOP cho người lao động với số lượng dự kiến gần 30 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành gần 299,8 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành hơn 0,28%.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank).

Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên gần 106.593,4 tỷ đồng và trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV, sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý theo quy định.

Mới đây, trong danh sách “Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026”, bên khối ngân hàng tư nhân, Techcombank đứng đầu với mức đóng góp gần 11.000 tỷ đồng vào ngân sách năm 2025. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một ngân hàng tư nhân nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng.

Kết quả này đưa Techcombank trở thành đại diện nổi bật nhất của khối ngân hàng tư nhân trong bảng vinh danh, đồng thời cho thấy quy mô đóng góp của ngân hàng tư nhân đã tiệm cận nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Techcombank dự kiến phát hành 3,5 tỷ cổ phiếu (Ảnh: Techcombank).

Techcombank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

Sáu tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự khởi sắc toàn diện trên các phương diện kinh doanh của Techcombank, với tổng thu nhập hoạt động lên mức 28.600 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Techcom Securities (mã TCX) cũng được đưa vào rổ cổ phiếu FTSE Global Equity Index Series theo công bố kết quả rà soát bán niên của FTSE Russell. FTSE GEIS là một trong những hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu lớn, bao phủ hơn 19.000 chứng khoán vốn hóa lớn, vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại hàng chục thị trường phát triển và mới nổi.

Các chỉ số thuộc hệ thống này được sử dụng rộng rãi làm thước đo cũng như cơ sở tham chiếu cho nhiều quỹ đầu tư thụ động và ETF quốc tế.