Lãi suất thả nổi lên hơn 14%/năm: Ngân hàng nào cho vay mua nhà nhiều nhất?

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay tăng cao (bình quân trên 11%/năm), thậm chí lãi thả nổi lên hơn 14%/năm, nhiều ngân hàng chủ động giảm cho vay bất động sản. Thông tin được các chuyên gia tại Chứng khoán SSI ghi nhận tại báo cáo mới đây.

Dù vậy bất động sản vẫn là lĩnh vực hút dòng vốn tín dụng cao nhất trong hệ thống hiện nay. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến 30/6, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối quý I. Như vậy, chỉ trong 3 tháng, dư nợ lĩnh vực này tăng hơn 284.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cũng cho thấy dư nợ tín dụng cho bất động sản gia tăng. Ghi nhận, có 12 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ cho vay bất động sản tính đến ngày 30/6 với tổng dư nợ đã hơn 1,12 triệu tỷ đồng.

Trong đó, VPBank dẫn đầu với hơn 286.000 tỷ đồng. Các ngân hàng tư nhân khác là SHB và Techcombank lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với hơn 220.000 tỷ đồng và hơn 212.000 tỷ đồng.

MB xếp thứ tư với 167.081 tỷ đồng, cũng thuộc nhóm dư nợ trên trăm nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, các ngân hàng cho vay lĩnh vực địa ốc cao còn có HDBank với 78.567 tỷ đồng, TPBank với gần 50.000 tỷ đồng, VIB đang cho vay hơn 33.000 tỷ đồng…

Về tỷ lệ thay đổi, nhiều ngân hàng ghi nhận tỷ trọng cho vay bất động sản đến ngày 30/6 tăng so với đầu kỳ gồm: SHB tăng 0,08 điểm phần trăm lên 34,62%, dẫn đầu trong số 12 ngân hàng này về tỷ trọng cho vay bất động sản/tổng dư nợ.

BVBank tăng 0,33 điểm phần trăm lên 30,47%; VPBank tăng 3,6 điểm phần trăm lên 27,17%; MSB tăng 0,24 điểm phần trăm lên 14,27%...

Ngược lại, 4 ngân hàng giảm tỷ trọng cho vay bất động sản trong 6 tháng đầu năm gồm: Techcombank giảm 1,92 điểm phần trăm, xuống 26,68%; HDBank giảm 0,87 điểm phần trăm, xuống 12,68%; Saigonbank giảm 0,56 điểm phần trăm, xuống 4,81%; LPBank giảm 0,27 điểm phần trăm, xuống 3,58%.