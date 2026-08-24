Hải "Sapa TV" bị khởi tố: Từ tài xế du lịch đến ông chủ tập đoàn Sapa TV

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội Lừa dối khách hàng, Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm Vũ Hoàng Hải, Phạm Văn Hà và Bùi Thị Kim Tuyên.

Theo điều tra, năm 2022, Hải sử dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Tuy nhiên, sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".

Hải "Sapa TV" tên thật Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1986, quê Phú Thọ. Những năm 1990, Hải cùng gia đình lên Sa Pa (Lào Cai) sinh sống, làm việc. Trước khi được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, Hải từng làm tài xế phục vụ khách du lịch tại Sa Pa.

Từ khoảng năm 2011, Hải bắt đầu quay các video giới thiệu phong cảnh, ẩm thực, đời sống và văn hóa của người dân vùng cao trên các kênh mạng xã hội "Sapa TV".

Với biệt danh Hải "Sapa TV", Vũ Hoàng Hải từng bước xây dựng một thương hiệu nội dung có hàng triệu người theo dõi. Hiện tài khoản TikTok có hơn 5,2 triệu người theo dõi, trong khi kênh YouTube có gần 2 triệu người đăng ký, trang Facebook chính thức có hơn 1,2 triệu lượt theo dõi.

Lượng người theo dõi lớn trở thành nền tảng để "Hải Sapa TV" lấn sân kinh doanh trên mạng xã hội. Theo đó, Hải bắt đầu quảng cáo kinh doanh các loại đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, thịt bò, thịt lợn gác bếp, gạo Séng Cù, tương ớt Mường Khương... Hải cũng thường livestream để giới thiệu, bán đặc sản tới người theo dõi.

Hải Sapa TV livestream bán sản phẩm trâu gác bếp Tây Bắc (Ảnh: Chụp màn hình).

Riêng với mặt hàng từng gắn chặt với tên tuổi Hải "Sapa TV" là thịt trâu gác bếp, giữa năm 2025 sản phẩm này từng bất ngờ biến mất khỏi giỏ hàng TikTok của Hải. Thời điểm đó, Hải giải thích doanh thu đặc sản giảm mạnh so với cùng kỳ, trong khi chi phí bảo quản và vận hành cao nên chủ động tạm ẩn sản phẩm.

Đến đầu năm 2025, Vũ Hoàng Hải góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Sapa TV với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Hải "Sapa TV" góp 30 tỷ đồng, tương đương 60% vốn. Bên cạnh đó, Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải "Sapa TV") góp 19 tỷ đồng, tương đương 38% vốn; Bùi Tiến Tài góp 1 tỷ đồng (2% vốn).

Ngành nghề đăng ký chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, bên cạnh các lĩnh vực liên quan đến du lịch, ăn uống, nông - lâm sản, thực phẩm và quảng cáo. Doanh nghiệp do Hải Sapa TV giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra Hải còn kinh doanh khách sạn Sapa TV và nhận tổ chức các tour du lịch tham quan làng bản, chợ phiên các vùng Tây Bắc. Trên nền tảng mạng xã hội, Hải "Sapa TV" nhiều lần khoe loạt tài sản có giá trị lớn.

Trong đó, đáng chú ý là căn shophouse hai mặt tiền tại phường Lào Cai và hai nhà hàng tại Sa Pa được giới thiệu đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Hải "Sapa TV" cũng từng xuất hiện tại nhiều sự kiện của một số "giang hồ mạng" như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê.