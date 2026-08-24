Lãi suất thả nổi trên 14%/năm, ngân hàng giảm cho vay mua nhà

Cùng với đà tăng của lãi huy động, lãi cho vay tại một số ngân hàng cũng có xu hướng tăng.

Lãi vay thả nổi lên hơn 14%/năm

Khảo sát đến ngày 24/8 của Dân trí, nhiều ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân trên 10%/năm. Đơn cử, Vikki Bank có mức 10,82%/năm, BVBank ở mức 10,72%/năm và Bac A Bank là 10,48%/năm.

Techcombank công bố lãi suất cho vay bình quân ở mức 10,62%/năm đối với khách hàng cá nhân và 9,64%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp. Tại OCB, ngân hàng này đang cho vay ở mức 10,52%/năm, tương tự Bac A Bank công bố lãi suất đầu ra 10,48%/năm.

So với tháng trước, lãi suất cho vay bình quân của Techcombank, Bac A Bank, BVBank... đều có xu hướng tăng.

Thậm chí, có nhà băng vượt ngưỡng 11%/năm như GPBank (11,34%/năm). Theo biểu lãi công bố, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân ở GPBank vào mức 2,93 điểm %.

Công bố mới đây của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, vào tháng 7, lãi suất tiền gửi bình quân tăng và lãi suất cho vay bình quân cũng nhích lên, dao động từ 8,3-10,5%/năm.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức lãi suất trong thời gian đầu của khoản vay. Khi hết ưu đãi, lãi suất thường chuyển sang cơ chế thả nổi, được tính dựa trên lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tham chiếu cộng biên độ khoảng 3,3-3,5%. Lãi suất thực tế người vay phải chịu đang phổ biến quanh mức 13-15%/năm.

Dự án nhà liền kề (Ảnh: DT).

Loạt ngân hàng giảm cho vay mua nhà

Báo cáo ngành ngân hàng của Công ty chứng khoán SSI mới đây cũng nêu mức lãi vay thả nổi hiện tại, theo khảo sát của đơn vị này, dao động trong khoảng 12-14%/năm.

Diễn biến này khiến dư nợ cho vay mua nhà của ngành ngân hàng chững lại, kể cả những ngân hàng có hạn mức tín dụng dồi dào như VPBank, HDBank hay Techcombank. Cùng với đó, tín dụng mảng xây dựng cũng có dấu hiệu chậm lại tại các ngân hàng cho vay lớn như MB, VPBank và Techcombank.

"Xu hướng này tương đối dễ hiểu khi lãi suất vay mua nhà đã tăng mạnh, với lãi suất thả nổi hiện phổ biến ở mức 12-14%, trong khi nguồn cung nhà ở giá thấp vẫn hạn chế", báo cáo của SSI nêu.

Chuyên gia phân tích chỉ ra, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, các ngân hàng ngày càng dịch chuyển cơ cấu cho vay sang các khoản vay trung và dài hạn thay vì tập trung vào tín dụng ngắn hạn.

Dù cho vay mua nhà chậm lại, tăng trưởng tín dụng chung vẫn tích cực, tăng 5,3% trong quý II và tăng 9,1% nếu tính từ đầu năm. Trong đó, tăng trưởng chủ yếu tập trung ở nhóm ngoài quốc doanh với VPBank, HDBank, Techcombank hay MB.

Ngược lại, nhóm Big4 tăng trưởng thận trọng hơn khi VietinBank, BIDV chỉ tăng khoảng 3% so với quý trước trong khi dư nợ cho vay của Vietcombank gần như đi ngang (tăng 0,2% so với quý trước). Điều này được lý giải bởi việc các ngân hàng chủ động dành hạn mức cho vay với các dự án hạ tầng quốc gia có quy mô lớn, dự kiến được đẩy mạnh trong nửa cuối năm.

Trong bối cảnh này, các ngân hàng có xu hướng quay trở lại phân khúc cho vay cốt lõi và thế mạnh của mình, đồng thời tăng tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn.