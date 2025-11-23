VAT làm khó doanh nghiệp, 5 hiệp hội lớn kiến nghị Quốc hội tháo gỡ

5 hiệp hội ngành hàng nông - lâm - thủy sản vừa đồng loạt kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét sửa đổi quy định thuế giá trị gia tăng (VAT), cho rằng nhiều bất cập đang làm tăng chi phí vốn và ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết đã gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan của Quốc hội, đồng thời kính gửi lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Các hiệp hội đánh giá cao nỗ lực cải cách thể chế và ban hành Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị triển khai cho thấy nhiều vướng mắc nảy sinh, đặc biệt đối với nông sản, thủy sản và các sản phẩm chưa qua chế biến.

Theo các hiệp hội, chính sách VAT hiện hành làm tăng chi phí vốn, gây áp lực dòng tiền cho doanh nghiệp các ngành gạo, cà phê - ca cao, hạt điều - hồ tiêu, thủy sản tươi sống, gỗ và lâm sản… Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Người dân khai thác thủy sản trên biển (Ảnh: Doãn Công).

Ngày 28/7, các hiệp hội đã làm việc với Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) để trình bày các vướng mắc và đề xuất sửa đổi. Sau cuộc họp, các đơn vị tiếp tục gửi văn bản kiến nghị tới Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành.

Đến ngày 9/10, tại hội nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, các hiệp hội tiếp tục nêu rõ các bất cập và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước nhưng không cản trở sản xuất - kinh doanh. VCCI sau đó đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này.

Ngày 27/10, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 1675 về hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT, trong đó tập trung xử lý các vấn đề cấp bách của lĩnh vực nông nghiệp để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các hiệp hội ngành hàng cũng đã gửi góp ý chi tiết cho dự án luật.

Các hiệp hội đề nghị Quốc hội sớm xem xét, thông qua các sửa đổi cần thiết của Luật VAT năm 2024 để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nông - lâm - thủy sản vượt qua giai đoạn thách thức và tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Theo các hiệp hội, việc hoàn thiện chính sách VAT sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố vị thế của các ngành hàng nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.